۳۰ سال زندان برای یک فرانسوی به اتهام عضویت در داعش

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاهی در فرانسه پس از یک هفته محاکمه، «عثمان گاریدو» را که در سال ۲۰۱۲ به گروه‌های تکفیری در سوریه پیوسته بود، به اتهام ارتکاب جنایت قتل در قالب یک گروه سازمان‌یافته و عضویت در گروه تروریستی داعش در سوریه، به ۳۰ سال زندان محکوم کرد.

به گزارش الجزیره، گاریدو در پی ارتباط با اعدام علنی دو تبعه ایرانی در سوریه در سپتامبر ۲۰۱۵ مجرم شناخته شد، اما از اتهام دیگری مبنی بر اینکه خودش شخصاً اعدام را اجرا کرده است، تبرئه گردید.

بر اساس این حکم، امکان آزادی مشروط برای وی به مدت ۲۰ سال وجود نخواهد داشت.

گاریدو در طول دادگاه اصرار داشت که هرگز کسی را نکشته و در هیچ عملیات اعدامی شرکت نکرده است، اما هنگامی که در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ درباره حادثه سر بریدن علنی در سوریه در سال ۲۰۱۵ از او بازجویی شد، عاجز از پاسخگویی ماند در حالیکه به اتهام مشارکت در قتل مربوط به آن محاکمه می‌شد.

این منبع نوشت: این تبعه فرانسوی که خود را «ابو سلمان الفرنسی» می‌نامید، فرانسوی در سال ۲۰۲۰ در ترکیه بازداشت و سپس به فرانسه ارجاع داده شد در حالیکه در سال ۲۰۱۲ برای پیوستن به داعش در سوریه پاریس را ترک کرده بود.

دادگاه جنایی نوجوانان در آوریل ۲۰۱۷، او را به طور غیابی به ۱۵ سال حبس به دلیل پیوستن به صفوف داعش در سوریه، شرکت در آموزش‌ها و نبردها در آنجا و تحریک مسلمانان در فرانسه به انجام اقدامات خشونت‌آمیز محکوم کرده بود.

همچنین ۴ نفر دیگر از اعضای خانواده او شامل والدین و دو برادرش که آن‌ها نیز به سوریه رفته بودند، در همان پرونده به ۱۰ تا ۱۵ سال زندان محکوم شدند.

گفتنی است گروه تروریستی داعش در سال ۲۰۱۴ بخش‌های وسیعی از خاک عراق و سوریه را با هدف ایجاد «خلافت» تصرف کرد اما طرح‌هایش با شکست مواجه شد.

...........

پایان پیام/ ۲۱۸