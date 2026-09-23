به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی روز چهارشنبه در جریان اجلاس مشترک معاونان و مدیران فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور اظهار داشت: آنچه امروز شاهد آن هستیم، کاملاً برخلاف باورها و تصورات دشمنان است. دشمنان نظام اسلامی با انجام جنایاتی در جنگ‌های اخیر علیه کشورمان، گمان می‌کردند که می‌توانند با این اقدامات، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را ساقط کنند؛ اما آنچه در واقعیت رخ داد، دقیقاً برخلاف خواست و پیش‌بینی آنان بود.

وی در ادامه افزود: تمامی نظرسنجی‌های غربی و آمریکایی بر شکست نظام سلطه در برابر ایران عزیز صحه می‌گذارند. همان‌گونه که مشاهده کردید، نیروهای مسلح ما با ایثار و جان‌فشانی از کیان کشور دفاع کردند و از سوی دیگر، ملت عزیز ایران نیز با حضور در میدان‌ها، افتخارات بی‌شماری را رقم زدند؛ به طوری که بیش از ۲۰۰ شب است که در میدان‌ها حضور یافته و پایداری خود را نشان داده‌اند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها خاطرنشان کرد: به فرموده رهبر شهید انقلاب امروز احساس پیروزی و توانمندی در دل تمام ایرانیان واقعی متبلور شده است و طبق نظرسنجی ها امید به آینده بعد از جنگ بیشتر شده است.

حجت الاسلام والمسلمین رستمی گفت: خود آمریکایی ها اذعان دارند که ما یکی از قدرتمندترین ارتش‌های دنیا هستیم. ملت ایران با ایستادگی و مقاومت در مقابل این ارتش بزرگ اما پوشالی قرار گرفت و با آن جنگید و تحلیلگران غربی هم امروز از شکست آمریکا در این جنگ می گویند. پترائوس افسر عالی رتبه آمریکا در این باره می گوید تمام پایگاه های ما در منطقه غیر قابل استفاده است و ویران شده اند. آن چیزی که رقم خورد در میدان نظامی بی نظیر بود.

وی با اشاره به جنگ شناختی دشمن علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: در بین کشورها، کشور ایران بالاترین مخالف را به زبان فارسی در بین شبکه های تلویزیونی و رسانه ها دارد که همگی آنها در اختیار معارضان و براندازان است. دشمنان از این طریق تمام وقت به دنبال ایجاد تفرقه و بر هم زدن اتحاد مردم ایران هستند اما در همین شرایط می بینیم که انسجامی بی نظیر در میان مردم ایران شکل گرفته است و مقام معظم رهبری هم در پیام های خود به این اتحاد بسیار اشاره داشته اند و فرمودند" در حال حاضر در اثر وحدت عجیبی که بین شما هموطنان با همه تفاوت خاستگاههای مذهبی، فکری، فرهنگی و سیاسی ایجاد شده، در دشمن شکستگی بوجود آمده است. این را باید نعمتی خاص از ناحیه حضرت حق جلّ‌ و علا دانست".

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها خاطرنشان کرد: جنگ همچنان پایان نیافته و ما کماکان در این عرصه درگیر هستیم؛ این تقابل تا زمانی ادامه خواهد داشت که دشمنان از منطقه خارج شوند. دشمنان ما امروزه طرح‌هایی را در دستور کار دارند تا مجدداً به کشور حمله کنند و پیش از آن، در پی ایجاد آشوب و تفرقه در میان جامعه هستند. این جریانات برای ایجاد نارضایتی، به دنبال اعمال فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها هستند و برای ایجاد التهاب، در جست‌وجوی یک جرقه می‌گردند.

وی در ادامه افزود: در این فضا نقطه ورود دشمنان دانشگاه و محیط آن است. شرایط دانشگاه و محیط های دانشگاهی به گونه ای است که می توانند بر روی آن برنامه ریزی کنند و با ایجاد التهاب آن را به جامعه وارد کنند. در اینجا نقش شما مسئولان و معاونین و مدیران فرهنگی دانشگاه‌ها بسیار قابل اهمیت است.

حجت الاسلام والمسلمین رستمی گفت: همانگونه که شهید تنگسیری و یاران شهیدشان با خون خود تنگه هرمز را حفظ کردند و امروزه تنگه هرمز به یک حوزه قلمرو حکمرانی کشور تبدیل شده است شما هم به عنوان مرزبانان و مسئولان دانشگاه‌ها باید از دانشگاه و جوامع دانشگاهی در مقابل تحرکات دشمنان دفاع کنید و مراقب باشید که اتفاقی بر خلاف مصالح و امنیت کشور در آن رخ ندهد و در عین حال دانشجویان را به سمت اهداف متعالی آموزش عالی حرکت دهید.

وی با اشاره به پیام روز گذشته رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سال تحصیلی در مدارس و دانشگاه‌ها عنوان کرد: شما پیام رهبر معظم انقلاب را مشاهده کردید. محورهایی که ایشان در این پیام بیان نمودند به عنوان راهبرد حرکت ما می باشد و یکی از آنها این بود که فرهنگ یک فراراهبرد است که مسلط و تعیین کننده است و دانشگاه علاوه بر آموزش، محلی برای آینده سازی و تربیت است. این نکات باید نصب العین حرکت ما در مسیر آموزش عالی باشد و به آن دقت کرده و در راستای تحقق آن گام برداریم.

وی در پایان تصریح کرد: در تمامی شرایط و دشواری‌ها، تنها راهگشایی که وجود دارد، باور به خداوند و بهره‌گیری از آموزه‌های قرآن کریم است. این ایستادگی و پیروزی ملت ایران نیز بر پایه همین راهبرد استوار شده است؛ و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، این همان معجزه الهی است که در برابر دیدگان جهانیان تجلی یافته است. این نصرت الهی همواره همراه مومنان خواهد بود.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها همچنین ابراز امیدواری کرد که سال تحصیلی پیش رو، یکی از برگه‌های درخشان آموزش عالی کشور و سالی سرشار از امید و موفقیت برای تمامی جوامع دانشگاهی باشد.

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