پادکست ابنا | پاییز در ربیع...

حول بارگاه مطهر دختر پیامبر خدا در قدم مقدسه، مکتب حدیثی قم شکل گرفت و کمی بعد، با پایه‌گذاری حوزه علمیه قم و ظهور صدها عالم و فقیه، این شهر به پایتختی فکری و معنوی برای تشیع تبدیل شد. اما شماره پایانی به میراثی دیگر از حرکت حضرت فاطمه معصومه (س) اشاره دارد که در شماره‌های پیشین سخنی از آن نرفت! میراثی که مختص بانوان خاندان کرامت است.