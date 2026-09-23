پادکست ابنا | پاییز در ربیع...

حول بارگاه مطهر دختر پیامبر خدا در قدم مقدسه، مکتب حدیثی قم شکل گرفت و کمی بعد، با پایهگذاری حوزه علمیه قم و ظهور صدها عالم و فقیه، این شهر به پایتختی فکری و معنوی برای تشیع تبدیل شد. اما شماره پایانی به میراثی دیگر از حرکت حضرت فاطمه معصومه (س) اشاره دارد که در شمارههای پیشین سخنی از آن نرفت! میراثی که مختص بانوان خاندان کرامت است.
۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۱
کد مطلب: 1869041
منبع: ابنا
خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا: قسمت دهم و پایانی پادکست ابنا در ایام پایانی ماه ربیعالاول و روزهای آغازین ماه ربیع الثانی، روایت مواجههای منحصر به فرد است که سبب تغییر همیشگی تاریخ ایران شد. روایت بهاری که در شهر پناهندگان مانند پاییز سپری شد و میراثی که برای تاریخ بر جای گذاشت.
نظر شما