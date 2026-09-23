محفل عزاداری ویژه کودکان در سوگ حضرت معصومه(س) + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ایام رحلت حضرت فاطمه معصومه(س) هیئت هفتگی زیر گنبد طلا با حضور جمعی از کودکان دختر ۷ تا ۱۲ سال، با هدف آشنایی کودکان با شخصیت، کرامات و القاب آن حضرت در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد.
قرائت دستهجمعی سوره کوثر و سلام به حضرت معصومه سلام الله علیها، آشنایی با القاب حضرت معصومه سلام الله علیها در قالب بازی، اجرای نمایش با موضوع کرامت حضرت معصومه سلام الله علیها و عزادری برای حضرت معصومه سلام الله علیها بخش هایی از این مراسم کودکانه بود.
همچنین در بخش «با ستارهها» نیز یکی از شهدای گرانقدر به کودکان معرفی شد.
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