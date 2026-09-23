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در هیئت زیر گنبد طلا برپا شد؛

محفل عزاداری ویژه کودکان در سوگ حضرت معصومه(س) + تصاویر

۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۶
کد مطلب: 1869045
محفل عزاداری ویژه کودکان در سوگ حضرت معصومه(س) + تصاویر

هیئت هفتگی زیر گنبد طلا با حضور جمعی از کودکان دختر 7 تا 12 سال، با هدف آشنایی کودکان با شخصیت، کرامات و القاب آن حضرت در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ   همزمان با ایام رحلت حضرت فاطمه معصومه(س) هیئت هفتگی زیر گنبد طلا با حضور جمعی از کودکان دختر ۷ تا ۱۲ سال، با هدف آشنایی کودکان با شخصیت، کرامات و القاب آن حضرت در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد.

قرائت دسته‌جمعی سوره کوثر و سلام به حضرت معصومه سلام الله علیها، آشنایی با القاب حضرت معصومه سلام الله علیها در قالب بازی، اجرای نمایش با موضوع کرامت حضرت معصومه سلام الله علیها و عزادری برای حضرت معصومه سلام الله علیها بخش هایی از این مراسم کودکانه بود.

همچنین در بخش «با ستاره‌ها» نیز یکی از شهدای گرانقدر به کودکان معرفی شد.

محفل عزاداری ویژه کودکان در سوگ حضرت معصومه(س) + تصاویر

محفل عزاداری ویژه کودکان در سوگ حضرت معصومه(س) + تصاویر

محفل عزاداری ویژه کودکان در سوگ حضرت معصومه(س) + تصاویر

محفل عزاداری ویژه کودکان در سوگ حضرت معصومه(س) + تصاویر

محفل عزاداری ویژه کودکان در سوگ حضرت معصومه(س) + تصاویر

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