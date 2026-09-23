به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) -ابنا- در پی ارتحال حضرت آیت‌الله العظمی سیدموسی شبیری زنجانی(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه)، بیت حضرت آیت‌الله العظمی گلپایگانی(قدس‌سره) با صدور پیامی، این ضایعه بزرگ را به محضر حضرت بقیةالله الاعظم(عج)، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان آن فقیه برجسته و به‌ویژه بیت مکرم ایشان تسلیت گفت. متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ

ارتحال مرجع عالیقدرحضرت آیت‌الله العظمی آقای حاج سیدموسی شبیری زنجانی رضوان الله تعالی علیه موجب تاثر و تالم فراوان گردید.

آن شخصیت وارسته پس از سالیان متمادی مجاهدت علمی و تربیت شاگردان متعدد درحوزه مقدسه قم ازچهره‌های برجسته فقاهت و از استوانه های علمی حوزهای علمیه به شمار می‌رفت. دقت کم نظیرآن فقیه برجسته درمباحث فقه و أصول، تتبع درمنابع و اهتمام به مبانی رجالی جایگاه علمی ممتازی برای آن بزرگوار پدید آورده بود.

حضور مستمر ایشان درعرصه تدریس و تربیت شاگردان مبرز و اهتمام به تحقیق و تبین میراث علمی شیعه سرمایه ای گرانسنگ برای حوزه های علمیه خواهد بود که آثار و برکات آن درمیان شاگردان ایشان استمرارخواهد داشت.

این ثلمه جبران ناپذیر را به محضر مبارک حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنافداه، مراجع عظام تقلید دامت برکاتهم، حوزهای علمیه، شاگردان و ارادتمندان بالاخص بیت مکرم و بویژه اخوی گرامی همچنین آقازادگان معظم ایشان تسلیت عرض نموده و ازخداوند متعال برای آن فقیه عالی‌ مقام علو درجات و حشر با اهلبیت علیهم السلام و برای بازماندگان محترم صبر و تسلی را مسئلت داریم.

بیت حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی (قدس سره)

سیدجواد و سیدمحمد باقر گلپایگانی

۱۰ ربیع‌الثانی ۱۴۴۸

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