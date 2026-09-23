خون شهید نصرالله، نشان افتخار بر سینه آزادگان و لعنتی ابدی بر پیشانی اشغالگران است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقاطع سرنوشت‌ساز در مسیر مبارزه امت با پروژه صهیونیستی همواره تجدید می‌شود و عمق پیوند سرنوشت‌ساز میان نیروهای مقاومت در منطقه را آشکار می‌سازد. در میانه چالش‌های سنگینی که مسئله فلسطین و آرمان‌های آزادی عربی با آن روبه‌روست، سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله، به یکی از مقاطعی تبدیل شده که ابعاد نمادین و مبارزاتی عمیقی در افکار عمومی عربی و به‌ویژه در مغرب دارد.

دکتر عبدالحفیظ السریتی، هماهنگ‌کننده گروه اقدام ملی برای فلسطین در مراکش، در ارزیابی خود از معناها و پیام‌های شهادت سید حسن نصرالله گفت: هدف قرار دادن چهره‌های شاخص مقاومت، هرگز مشروعیت آزادی‌خواهی را سست نکرده و نخواهد کرد، بلکه آن را استوارتر کرده و بر قطعیت مقابله می‌افزاید. به گفته وی، خون پاک رهبران، سوخت واقعی ادامه‌ی راه کرامت است.

وی تأکید کرد: سالگرد شهادت این رهبر ملی و چهره بزرگ مقاومت، در وجدان جمعی امت، معنای ثبات و وفاداری را عمیق‌تر می‌کند. هدف قرار دادن او با خیانت صهیونیست‌ها، تنها حلقه‌ای در زنجیره تجاوز سازمان‌یافته تروریستی بود، اما در همان حال این حقیقت را تثبیت کرد که رهبران مقاومت در میدان شرافت، پیشرو و بدون عقب‌نشینی از میدان خارج می‌شوند.

به گفته السریتی، خون او و خون همه شهدای مقاومت در فلسطین، لبنان و سراسر امت، همچنان دامان اشغالگران را می‌گیرد و بر سینه هر آزاده‌ای که به گزینه مقابله و رد مطلق پروژه‌های سلطه و حذف پایبند است، نشان افتخار می‌ماند.

گروه اقدام ملی تأکید می‌کند که شهادت چهره‌هایی به بزرگی سید حسن نصرالله، یگانگی میدان‌ها را تقویت کرده و مبارزه مردم مراکش و سایر ملت‌های امت را به مسیر خون واحدی گره می‌زند که در راه قدس ریخته شده است.

این گروه معتقد است وفاداری به شهدا و رهبرانشان، در حد بیانیه‌های خطابی خلاصه نمی‌شود، بلکه با میزان مشارکت عملی در تقویت جبهه داخلی و مقابله با نفوذ صهیونیستی سنجیده می‌شود.

السریتی در گفت‌وگو با «العهد» توضیح داد: وفاداری ما به روح شهید حسن نصرالله و همه شهدای امت، به‌ویژه شهدای غزه و فلسطین، امروز بیش از هر زمان دیگری ما را به مضاعف کردن تلاش‌ها و یکپارچه کردن صفوف فرا می‌خواند.

السریتی افزود: مردم مراکش در طول تاریخ به پایبندی خود به آرمان‌های عادلانه آزادی شهره بوده‌اند و همواره نخستین سنگر دفاع از این آرمان‌ها بوده‌اند و ما این مناسبت‌های سنگین و اندوه‌بار را به نیرویی محرک برای حضور مردمی و میدانی تبدیل می‌کنیم. این کار با سازمان‌دهی خشم مردمی و رد تمام تلاش‌هایی انجام می‌شود که می‌خواهند مردم را رام کنند یا با شتاب به سمت عادی‌سازی روابط بکشانند؛ همان مسیری که پشت شهدا را خالی می‌کند.

دکتر السریتی در پیامی برای افکار عمومی تأکید کرد: موضع ما در گروه اقدام ملی ثابت و روشن است. ما عادی‌سازی روابط را در تمام اشکال آن، خیانتی به فداکاری شهدا و هدردادن خون کسانی می‌دانیم که در دفاع از کرامت امت جان باخته‌اند و در پیشاپیش آن‌ها سید حسن نصرالله و برادران شهیدش قرار دارند.

السریتی تأکید کرد: ما در نبرد حفظ مصونیت اجتماعی و افشای تمام اشکال عادی‌سازی و نفوذ صهیونیستی ادامه می‌دهیم. قطب‌نمای ما یکی است و فلسطین و قدس، نقطه مشترک همه آزادگان مراکش و جهان تا پیروزی نهایی خواهد بود .

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