سازمان همکاری اسلامی بر حق تعیین سرنوشت مردم کشمیر تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ابنا_ سازمان همکاری اسلامی (OIC) در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک درباره کشمیر تشکیل جلسه داد و بار دیگر بر حمایت از حق مردم کشمیر برای تعیین سرنوشت خود تأکید کرد.

در این نشست، نمایندگان جمهوری آذربایجان، پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی و نیجر حضور داشتند. اعضای گروه تماس در بیانیه‌ای مشترک نسبت به ادامه بازداشت شماری از رهبران سرشناس کشمیری ابراز نگرانی کرده و بر تعهد خود به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مناقشه کشمیر بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل تأکید کردند.

این گروه همچنین با اشاره به تشدید تنش‌های نظامی میان هند و پاکستان در ماه مه ۲۰۲۵، از برقراری آتش‌بس پس از این درگیری‌ها استقبال کرد و خواستار خویشتنداری دو طرف برای جلوگیری از افزایش بی‌ثباتی در منطقه شد.

اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، نیز در این نشست نسبت به آنچه محدودیت‌های مستمر علیه آزادی‌های سیاسی و مدنی در کشمیر خواند، ابراز نگرانی کرد. وی همچنین تأکید کرد تلاش‌هایی برای تغییر ویژگی‌های جمعیتی، سیاسی و فرهنگی این منطقه در جریان است.

وزیر امور خارجه پاکستان با تأکید بر اینکه مسئله کشمیر همچنان یک مناقشه بین‌المللی است، گفت حق مردم این منطقه برای تعیین سرنوشت خود نمی‌تواند با اقدامات حقوقی یا سیاسی داخلی جایگزین شود.

در زمان انتشار این گزارش، هند واکنش رسمی و علنی به بیانیه گروه تماس سازمان همکاری اسلامی نشان نداده بود. مسئله کشمیر از زمان استقلال هند و پاکستان در سال ۱۹۴۷، یکی از اصلی‌ترین محورهای اختلاف میان دو کشور بوده و تاکنون چندین جنگ و درگیری میان آنها بر سر این منطقه رخ داده است.

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