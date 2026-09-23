تاریخ، سیره شهید نصرالله را با قلم طلا خواهد نوشت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر جمال شقره، استاد تاریخ معاصر دانشگاه عین‌شمس مصر، در گفت‌وگویی به مناسبت دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، با یادآوری سال‌های طولانی مبارزه او ضد رژیم صهیونیستی، نقش او را در تاریخ مقاومت منطقه عمیق و ماندگار توصیف کرد.

دکتر شقره گفت: وقتی دشمن هر مبارز و مجاهدی را «تروریست» می‌نامد، این خود شهادتی بر حقانیت اوست و تأیید می‌کند که او در موضع مقاومت و رویارویی ایستاده است.

وی افزود: مبارزی که با دشمنی استعماری می‌جنگد که زمین و ناموس را غارت کرده، ثروت‌ها را به یغما برده و مردم بومی را آواره کرده است، در حقیقت برای کرامت، آزادی و حقوق ملی خود می‌جنگد.

این استاد تاریخ تأکید کرد: شهید سید حسن نصرالله مبارزی طراز اول بود و تاریخ سیره او را با قلم طلا خواهد نوشت، زیرا او در مسیر مقاومت و مبارزه با دشمن صهیونیستی در منطقه، اثری بزرگ و ماندگار از خود بر جای گذاشت.

دکتر شقره اشاره کرد: سید حسن نصرالله سال‌های طولانی رژیم صهیونیستی را به زحمت انداخت، جنوب لبنان را حفظ کرد و در برابر پروژه استعماری مورد حمایت آمریکا ایستادگی کرد.

او همواره در برابر اشغالگری و سیاست‌های آن حاضر بود و نقش او همچنان در تاریخ منطقه مورد مطالعه و توجه خواهد بود، زیرا در مسیر تحولات سیاسی و نظامی دهه‌های گذشته تأثیری عمیق بر جای گذاشت.

دکتر شقره در پایان تأکید کرد: نام مبارزان و مجاهدانی که در تاریخ ملت‌های خود اثری از خود بر جای گذاشته‌اند، همواره در حافظه و تاریخ زنده خواهد ماند.

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