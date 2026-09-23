به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع امنیتی در استان الانبار در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومه» اعلام کرد: نیروهای آمریکایی پیش‌تر ۴۷۷ سرکرده برجسته داعش را که همگی تابعیت خارجی دارند، از زندان‌های سوریه به زندان‌های عراق منتقل کرده‌اند.

این منبع افزود: این اقدام در شرایطی انجام شده که نگرانی‌ها درباره تکرار سناریوی سال ۲۰۱۴ وجود دارد؛ زمانی که سرکرده‌های داعش از زندان ابوغریب آزاد شدند و سپس چندین استان را اشغال کرده و ساکنان آن را آواره کردند.

به گفته این منبع امنیتی، کشورهای خارجی از پذیرش اتباع خود که به داعش پیوسته بودند، خودداری کردند و در مقابل، دولت پیشین عراق به ریاست محمد شیاع السودانی با نگهداری آنان در زندان‌های عراق برای مدت نامحدود موافقت کرد.

این منبع تأکید کرد: سرکرده‌های داعش با تابعیت‌های خارجی، خطرناک‌ترین گروه برای صلح اجتماعی طبقه‌بندی می‌شوند.

وی همچنین اظهار داشت: آمریکا همان کشوری است که گروه‌های داعش را به حرکت درمی‌آورد و از آنان به عنوان ابزار فشار علیه دولت‌های ضعیف برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کند.

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