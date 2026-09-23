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افشای انتقال مخفیانه ۴۷۷ سرکرده داعش از زندان‌های سوریه به عراق

۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۹
کد مطلب: 1869107
افشای انتقال مخفیانه ۴۷۷ سرکرده داعش از زندان‌های سوریه به عراق

یک منبع امنیتی در استان الانبار عراق امروز (چهارشنبه) از انتقال مخفیانه ۴۷۷ سرکرده برجسته داعش با تابعیت‌های خارجی از زندان‌های سوریه به زندان‌های عراق توسط نیروهای آمریکایی خبر داد و نسبت به تکرار سناریوی سال ۲۰۱۴ و استفاده از آنان برای برهم زدن امنیت و ثبات عراق هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع امنیتی در استان الانبار در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومه» اعلام کرد: نیروهای آمریکایی پیش‌تر ۴۷۷ سرکرده برجسته داعش را که همگی تابعیت خارجی دارند، از زندان‌های سوریه به زندان‌های عراق منتقل کرده‌اند.

این منبع افزود: این اقدام در شرایطی انجام شده که نگرانی‌ها درباره تکرار سناریوی سال ۲۰۱۴ وجود دارد؛ زمانی که سرکرده‌های داعش از زندان ابوغریب آزاد شدند و سپس چندین استان را اشغال کرده و ساکنان آن را آواره کردند.

به گفته این منبع امنیتی، کشورهای خارجی از پذیرش اتباع خود که به داعش پیوسته بودند، خودداری کردند و در مقابل، دولت پیشین عراق به ریاست محمد شیاع السودانی با نگهداری آنان در زندان‌های عراق برای مدت نامحدود موافقت کرد.

این منبع تأکید کرد: سرکرده‌های داعش با تابعیت‌های خارجی، خطرناک‌ترین گروه برای صلح اجتماعی طبقه‌بندی می‌شوند.

وی همچنین اظهار داشت: آمریکا همان کشوری است که گروه‌های داعش را به حرکت درمی‌آورد و از آنان به عنوان ابزار فشار علیه دولت‌های ضعیف برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کند.

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