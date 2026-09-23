به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بهاء الاعرجی، رئیس فراکسیون عمران و توسعه پارلمان عراق، در گفت‌وگویی اعلام کرد: تا زمانی که هرگونه نمود نظامی‌گری خارجی یا پایگاه‌ها و قرارگاه‌های مسلحی که مقرهای دیپلماتیک را پوششی برای فعالیت‌های امنیتی و نظامی خود قرار داده‌اند، باقی بماند، سخن گفتن از بازگرداندن کامل حاکمیت ملی امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: تبدیل سفارت آمریکا به پادگانی نظامی و مستحکم، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و توهین به دولت عراق است.

الاعرجی تصریح کرد: نیروهای امنیتی عراق در همه رسته‌ها و تشکیلات خود، از ارتش و پلیس و حشدالشعبی، کفایت و آمادگی کامل خود را در برقراری امنیت، اجرای قانون و حفاظت از همه مؤسسات، هیئت‌های دیپلماتیک و مهمانان خارجی اثبات کرده‌اند.

وی اشاره کرد: بهانه کردن حفاظت از مقرها برای توجیه ادامه حضور نظامی آمریکا، پس از از میان رفتن همه دلایل و تهدیدهای پیشین، دیگر قابل قبول نیست.

رئیس فراکسیون عمران و توسعه پارلمان عراق تأکید کرد: موضع ملی و پارلمانی در قبال اجرای مصوبه پارلمان درباره پایان دادن به هرگونه حضور نظامی خارجی در خاک کشور ثابت است.

وی از دولت خواست موضعی قاطع اتخاذ کند و جدول زمانی الزام‌آوری برای خروج کامل سربازان، مستشاران و یگان‌های رزمی آمریکایی تعیین کند و سفارت را از ماهیت نظامی خود که مفهوم حاکمیت مستقل را مختل کرده، خارج سازد.

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