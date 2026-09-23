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درخواست البرادعی از کشورهای عربی برای بازتعریف امنیت منطقه با حضور ایران

۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۵
کد مطلب: 1869120
درخواست البرادعی از کشورهای عربی برای بازتعریف امنیت منطقه با حضور ایران

مدیرکل اسبق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از کشورهای عربی خواست برای آینده امنیت منطقه، به‌جای اتکا به قدرت‌های خارجی، به سمت ایجاد یک نظام امنیتی مشترک با مشارکت کشورهای منطقه از جمله ایران و ترکیه حرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  محمد البرادعی، سیاستمدار و دیپلمات سرشناس مصری، از کشورهای عربی خواست برای آینده امنیت منطقه، به‌جای اتکا به قدرت‌های خارجی، به سمت ایجاد یک نظام امنیتی مشترک با مشارکت کشورهای منطقه از جمله ایران و ترکیه حرکت کنند.

مدیرکل اسبق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: کشورهای حاشیه خلیج فارس باید امنیت خود را بر پایه یک نظام منطقه‌ای مشترک مبتنی بر گفت‌وگو، اعتمادسازی و همکاری بنا کنند و وابستگی خود به قدرت‌های خارجی را کاهش دهند.

وی تأکید کرد ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود همچنان یک کشور همسایه و عنصری جدایی‌ناپذیر از هرگونه ترتیبات پایدار امنیتی در منطقه خواهد بود.

البرادعی همچنین گفت دستیابی به چنین دیدگاهی نزدیک به نیم قرن زمان برده و مجموعه‌ای از جنگ‌های فاجعه‌بار در خاورمیانه، ضرورت بازنگری در مبانی امنیت منطقه‌ای را آشکار کرده است.

این دیپلمات مصری از دیگر کشورهای عربی نیز خواست رویکرد مشابهی اتخاذ کنند و اظهار داشت ایجاد یک نظام امنیتی منطقه‌ای قابل اعتماد با مشارکت همه کشورهای منطقه، از جمله ترکیه، می‌تواند مسیری برای تحقق صلح و ثبات در خاورمیانه باشد.

البرادعی در ادامه، حل مسئله فلسطین را نیز از الزامات موفقیت چنین نظام امنیتی دانست و خواستار پایان اشغال سرزمین‌های فلسطینی از سوی رژیم اسرائیل و همچنین ایجاد منطقه‌ای عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه شد.
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