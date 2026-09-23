درخواست البرادعی از کشورهای عربی برای بازتعریف امنیت منطقه با حضور ایران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد البرادعی، سیاستمدار و دیپلمات سرشناس مصری، از کشورهای عربی خواست برای آینده امنیت منطقه، به‌جای اتکا به قدرت‌های خارجی، به سمت ایجاد یک نظام امنیتی مشترک با مشارکت کشورهای منطقه از جمله ایران و ترکیه حرکت کنند.

مدیرکل اسبق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: کشورهای حاشیه خلیج فارس باید امنیت خود را بر پایه یک نظام منطقه‌ای مشترک مبتنی بر گفت‌وگو، اعتمادسازی و همکاری بنا کنند و وابستگی خود به قدرت‌های خارجی را کاهش دهند.

وی تأکید کرد ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود همچنان یک کشور همسایه و عنصری جدایی‌ناپذیر از هرگونه ترتیبات پایدار امنیتی در منطقه خواهد بود.

البرادعی همچنین گفت دستیابی به چنین دیدگاهی نزدیک به نیم قرن زمان برده و مجموعه‌ای از جنگ‌های فاجعه‌بار در خاورمیانه، ضرورت بازنگری در مبانی امنیت منطقه‌ای را آشکار کرده است.

این دیپلمات مصری از دیگر کشورهای عربی نیز خواست رویکرد مشابهی اتخاذ کنند و اظهار داشت ایجاد یک نظام امنیتی منطقه‌ای قابل اعتماد با مشارکت همه کشورهای منطقه، از جمله ترکیه، می‌تواند مسیری برای تحقق صلح و ثبات در خاورمیانه باشد.

البرادعی در ادامه، حل مسئله فلسطین را نیز از الزامات موفقیت چنین نظام امنیتی دانست و خواستار پایان اشغال سرزمین‌های فلسطینی از سوی رژیم اسرائیل و همچنین ایجاد منطقه‌ای عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه شد.

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