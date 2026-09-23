دیپلماسی باید در خدمت عزت و منافع ملی ایران باشد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدعلی امانی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی پس از نشست هیئت رئیسه این حزب در آستانه سفر رئیس‌جمهور به نیویورک و حضور در مجمع عمومی سازمان ملل، با اعلام مواضع خود ضمن تأکید بر حفظ اقتدار، استقلال و منافع ملی، خواستار بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی برای بیان عزتمندانه مواضع جمهوری اسلامی ایران و همزمان توجه جدی به گشایش اقتصادی، ثبات بازار، اشتغال، تولید و تقویت امید و رفاه مردم شد.

متن این مواضع بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

در آستانه روزهایی قرار گرفته‌ایم که هر یک به‌تنهایی قابلیت این را دارند که موضوع یک سخن ملی باشند. اما همزمانی هفته‌ی دفاع مقدس، آغاز سال تحصیلی جدید و حضور رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد، فرصتی را فراهم آورده است تا سه ساحت بنیادین حیات ملی، هویت، آینده و جایگاه ایران در جهان، در کنار یکدیگر دیده شوند.

هفته دفاع مقدس، صرفاً یادآوری یک جنگ هشت‌ساله نیست، یادآوری منطق و دفاع از ایران است. آنچه در آن دوران به اثبات رسید، این بود که امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور، اموری نیستند که بتوان آن‌ها را بدیهی و تضمین‌شده تلقی کرد. گرامیداشت دفاع مقدس، هنگامی از سطح مراسم و خاطره فراتر می‌رود که به تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، وحدت ملی، اعتماد عمومی، انسجام اجتماعی، توان دفاعی و بازدارندگی و آمادگی کشور برای مواجهه با تهدیدها و ترفندهای جدید منجر شود.

امروز نیز باید از تجربه دفاع مقدس، نه برای ماندن در گذشته، بلکه برای ساختن ایران آینده بهره گرفت، ایرانی که در آن اقتدار دفاعی، قدرت اقتصادی، سرمایه اجتماعی، علم و فناوری، فرهنگ و دیپلماسی، اجزاءِ یک منظومه واحد قدرت ملی باشند.

در سوی دیگر، اول مهر و بازگشایی مدارس، یعنی آغاز دوباره ساختن آینده ایران قرار دارد. مدرسه را نباید صرفاً محل انتقال محفوظات دانست، مدرسه یکی از مهم‌ترین کانون‌های ساختن شخصیت، هویت، امید، مهارت، مسئولیت اجتماعی و ایران‌دوستی نسل آینده است.

از این رو انتظار می‌رود با آغاز سال تحصیلی جدید و با توجه ویژه به کیفیت آموزش، عدالت آموزشی، معیشت و منزلت معلمان، نشاط و امید دانش‌آموزان، تقویت مهارت‌های زندگی و اجتماعی، سواد رسانه‌ای، علم و فناوری و نیز تربیت نسلی مسئول، خلاق و برخوردار از هویت ارزشمند ایرانی و اسلامی باشد.

دانشگاه، پیشران علم، امید و حل مسائل کشور:

در کنار مدارس، دانشگاه‌ها نیز باید در آغاز سال تحصیلی جدید، بیش از گذشته به جایگاه واقعی خود در ساختن آینده ایران قوی بازگردند. دانشگاه مطلوب صرفاً محل آموزش و اخذ مدرک نیست، بلکه کانون علم، نوآوری، گفت‌وگوی مسئولانه، تربیت نیروی انسانی و ارائه راه‌حل برای مسائل واقعی کشور است. لذا انتظار می‌رود دانشگاهیان، در عین برخورداری از فضای علمی و نقد کارشناسی، در مسیر تقویت امید اجتماعی، پیشرفت علمی، حل مسائل اقتصادی و فناورانه، تقویت سرمایه انسانی و پیوند مؤثر میان دانشگاه، صنعت، دولت و جامعه نقش‌آفرین باشند، چرا که ایران قوی، بیش از هر چیز به مدرسه‌ای پویا، دانشگاهی مسأله‌محور و نسلی دانشمند، خلاق، مسئول و امیدوار نیاز دارد.

و اما نیویورک، صحنه دیگری از مواجهه ایران مقاوم و سربلند با جهان است. حضور رئیس‌جمهور محترم در مجمع‌عمومی سازمان ملل، باید فرصتی برای بیان روشن، مستند و عزتمندانه دیدگاه‌ها و مطالبات بحق جمهوری اسلامی ایران و تشریح مواضع صریح کشور در قبال مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی باشد. در این عرصه، دیپلماسی فعال به معنای عقب‌نشینی از اصول نیست و پافشاری بر اصول نیز به معنای نفی گفت‌وگو نیست. معیار باید منافع ملی، عزت، حکمت، مصلحت، حقوق ملت ایران و تأمین امنیت و منافع پایدار کشور باشد.

اگر این سه مناسبت را در کنار یکدیگر قرار دهیم، به یک پیام اساسی می‌رسیم: دفاع مقدس، میراث پربهای گذشته‌ی ماست، مدرسه و دانشگاه آینده‌ی ماست و دیپلماسی، یکی از ابزارهای امروز ما برای صیانت و حفاظت از منافع ملی است.

از همین منظر، در شرایط کنونی کشور، یک مطالبه اساسی باید در صدر توجه مسئولان خدوم قرار گیرد. و آن اینکه هر اندازه امنیت و اقتدار کشور باید صیانت شود، به همان میزان باید برای گشایش اقتصادی، ثبات بازار، حفظ قدرت خرید مردم، اشتغال، تولید و ارتقای کیفیت خدمات عمومی و انسجام اجتماعی تلاش کرد. زیرا اقتدار پایدار، مادامی است که مردم آثار آن را در امنیت، آرامش، رفاه، امید و آینده خود نیز مشاهده کنند.

«و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین»

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