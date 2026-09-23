الشرع: اسرائیل با حدود ۵۰۰ حمله به سوریه تجاوز کرده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ احمد الشرع در سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشت: رژیم صهیونیستی با اقدامات غیرعادی خود به سوریه تجاوز کرده و تاکنون نزدیک به ۵۰۰ حمله هوایی و توپخانه‌ای انجام داده است.

احمد الشرع گفت: سوریه مسیر بهبود و بازسازی را آغاز کرده و روند انحصار سلاح در دست دولت را پیش برده و ارتش این کشور را دوباره یکپارچه کرده است.

وی افزود: سوریه در حال برخاستن است و کشور از شمال تا جنوب یکپارچه شده و تحریم‌ها نیز رفع شده است.

رئیس دولت موقت سوریه ادامه داد: ما از بستری مبتنی بر حاکمیت ملی مستحکم، برای ایجاد پل‌های شراکت حرکت کرده‌ایم.

الشرع همچنین گفت که روند عدالت انتقالی در سوریه آغاز شده است.

وی با اشاره به لغو تحریم‌های آمریکا علیه سوریه اظهار داشت: ابرهای تحریم‌ها با لغو «قانون سزار» و حذف نام سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم کنار رفته است.

رئیس دولت موقت سوریه در ادامه تأکید کرد: به همه جهان ثابت کردیم که امنیت خاورمیانه در سوریه شکل می‌گیرد.

الشرع گفت: سوریه پس از توقف جنگ و خونریزی در حال برخاستن است و مسیر بهبود و بازسازی را آغاز کرده است.

وی افزود: جولان همچنان سرزمین سوریه باقی خواهد ماند و همه اقدامات مربوط به الحاق آن، بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، باطل است.

رئیس دولت موقت سوریه همچنین تاکید کرد که این کشور به توافق سال ۱۹۷۴ پایبند است و خواستار خروج رژیم صهیونیستی از اراضی سوریه است.

الشرع ادامه داد: ما تلاش‌های مستمر اسرائیل برای تحمیل واقعیت‌های جدید در سوریه را رد می‌کنیم.

رئیس دولت موقت سوریه در ادامه گفت که حدود ۱۰۰ کشور از زمان سقوط نظام سابق مسیرهای ارتباطی خود را با سوریه گشوده‌اند و در این مدت نزدیک به چهار هزار تعامل، دیدار و تماس میان دمشق و این کشورها انجام شده است.

وی افزود که دمشق اکنون میزبان حدود ۶۰ هیات دیپلماتیک است و روند ورود هیات‌ها و طرف‌های مختلف به سوریه بار دیگر شتاب گرفته است؛ موضوعی که به گفته وی، بازگشت این کشور به جایگاه خود در روابط بین‌الملل را نشان می‌دهد.

رئیس دولت موقت سوریه با اشاره به موقعیت جغرافیایی این کشور به عنوان گذرگاه تجاری بین‌المللی زمینی، دریایی و هوایی، گفت که بیش از ۲۰ هزار فروند هواپیما در طول یک ماه از آسمان سوریه عبور می‌کنند.

الشرع تاکید کرد که گسترش روابط دیپلماتیک با تأکید بر جایگاه دمشق در امنیت منطقه همراه بوده است، امنیت مشرق عربی «در دمشق تنیده می‌شود» و بدون مشارکت سوریه نمی‌توان آن را برقرار کرد.

وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت که جنگ به سوری‌ها آموخت که حق به خودی خود قدرتمند است و باطل حتی زمانی که به پیروزی موقت دست می‌یابد، ضعیف است.

رئیس دولت موقت سوریه همچنین از کشورهایی که در سال جاری برای برافراشتن دوباره پرچم‌های خود در دمشق اقدام کردند و نیز از سازمان‌های بین‌المللی که از شراکت با سوریه حمایت کرده و با این کشور همکاری داشتند، تشکر کرد.

الشرع در پایان گفت که سوریه در نشست دوره گذشته مجمع عمومی سازمان ملل برای اعلام بازگشت خود به این سازمان حاضر شده بود، اما در نشست کنونی برای اثبات واقعیت پیشرفت و بازسازی کشور حضور یافته است.

وی ابراز امیدواری کرد که نشست بعدی فرصتی برای برداشت ثمرات یک «شراکت راهبردی» باشد که سوریه را به یک بازیگر بین‌المللی، الگویی منطقه‌ای برای هدایت ثبات و کشوری تبدیل کند که درهای خود را به روی آینده و صلح گشوده است.