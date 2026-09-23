به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد رعد، رئیس فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان، در گفت‌وگو با پایگاه «المدن» از انجام یک بازنگری عمیق در حزب‌الله خبر داد و گفت: حزب‌الله مسیر خود از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ را با نگاهی راهبردی و ارزیابی سیاسی بررسی کرده و نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده است.

رعد تأکید کرد: حزب‌الله بر درستی تصمیم خود برای حمایت از غزه و مردم آن اطمینان بیشتری یافته است و نتایج مهم و متعددی که در سطح حقوقی، انسانی، اتحادها و موضع‌گیری نیروها و نظام‌های منطقه در قبال مسئله فلسطین به دست آمد، این اطمینان را تقویت کرده است.

وی افزود: جدا از برخی اشکالات جزئی تاکتیکی، ایستادگی حزب‌الله برای حمایت از غزه در برابر جنگ نسل‌کشی صهیونیستی، ایستادگی‌ای تاریخی و افتخارآمیز است که برای همه نسل‌های آزاده و آزادی‌خواه منطقه و جهان مایه افتخار و امید خواهد بود.

رعد گفت: کسانی که غزه و مردم آن را تنها گذاشتند، و به‌ویژه کسانی که با دشمنان علیه آن تبانی کردند، دولت‌هایشان پایدار نخواهد ماند و در تاریخ جز به عنوان دشمنان خود و نالایق برای اداره امور ملت‌ها و کشورهایشان شناخته نخواهند شد.

خطوط قرمز حزب‌الله پس از شهادت سید حسن نصرالله تغییر نکرده است

رعد در پاسخ به پرسشی درباره تغییرات حزب‌الله پس از شهادت سید حسن نصرالله گفت: چند روز پس از شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین، شیخ نعیم قاسم به عنوان دبیرکل حزب‌الله انتخاب شد و مرحله دشوار را با کمک تعدادی از رهبران اداره کرد.

بازسازی و پر کردن جای خالی‌ها به سرعت و بر اساس نظام‌های داخلی انجام شد و ما با پشتوانه مردمی مستحکم، مقابله با تجاوز صهیونیستی را ادامه دادیم.

وی افزود: دیدگاه دبیرکل و حزب در حال حاضر، پایبندی به توافق ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ به عنوان مبنای پایان تجاوز، عقب‌نشینی کامل، بازگشت اسرا و آوارگان و آغاز بازسازی است.

رعد با انتقاد شدید از عملکرد دولت لبنان گفت: عملکرد دولت و لغزیدن آن به مسیر مذاکره مستقیم و رسیدن به توافق چارچوب، «رسوایی، تسلیم و بخشیدن امتیازهای رایگانی به دشمن» است که دشمن هرگز خواب آن را نمی‌دید. این اقدام، واگذاری حاکمیت و مشروعیت‌بخشی به اشغالگری است.

علی‌الطاهر؛ معجزه‌ای که دشمن را متحیر کرد

رعد درباره نبرد علی‌الطاهر گفت: مقاومت اسلامی در حساس‌ترین شرایط، حماسه‌ای شهادت‌طلبانه آفرید. دشمن بر استراتژی موقعیت خود بالید تا دستاوردش را بزرگ جلوه دهد، اما تصویر قانع‌کننده‌ای ارائه نکرد. علی‌الطاهر چهار ماه زیر محاصره کامل زمینی و هوایی و زیر هزاران تن مواد منفجره و حملات هوایی ایستاد.

اسرائیلی‌ها مدت‌ها درگیر معمای علی‌الطاهر خواهند بود. ما ترجیح دادیم در آن مرحله چیز زیادی درباره آن نگوییم. بعدها عظمت رزمندگان مقاومت در علی‌الطاهر و هماهنگی دقیقشان با یکدیگر آشکار خواهد شد.

وی تأکید کرد: توسعه دائمی و بازنگری دوره‌ای، دو عامل اساسی در تقویت کارآمدی گزینه مقاومت و رشد توانایی‌هاست.

وی افزود: آنچه مقاومت در یک نبرد استفاده کرد، در نبرد دیگر به کار نبرد. مهم این است که اراده برای داشتن توان بازدارندگی همواره قوی بماند و مقاومت بر این امر حریص است. سطح بازدارندگی مقاومت برای مدت طولانی پایین نخواهد ماند و هر مانعی راه‌حل خود را دارد.

رعد درباره تفاهم ملی گفت: در هر شرایطی، تفاهم ملی بر استراتژی جامع امنیت و دفاع ملی برای کشور مهم است و یکی از مقدمات آن، وجود دولتی دارای حاکمیت و در حد مسئولیت است.

وی افزود: خطای دولت لبنان در ۲ مارس این بود که فکر می‌کرد جنگی در جریان نیست. دولت پانزده ماه نقض‌های اسرائیل را نادیده گرفت. اما وقتی مقاومت به این نقض‌ها پاسخ داد، دولت این پاسخ را «تصمیم مقاومت برای آغاز جنگ» خواند؛ در حالی که در واقع اسرائیل بود که با تمام قوا می‌جنگید و دولت لبنان در برابر این تجاوز سکوت کرده بود.

رعد گفت: زمانی که دشمن عقب‌نشینی کند و تجاوزاتش متوقف شود و ارتش لبنان در جنوب لیطانی مستقر شود تا آن منطقه را از سلاح و مسلحان پاک کند، آنگاه زمینه برای بحث درباره انحصار سلاح و نقش مقاومت در دفاع ملی بر اساس تفاهم ملی فراهم می‌شود.

رعد تأکید کرد: اگر موضع لبنان به صورت رسمی و مردمی یکپارچه باشد، بسیاری از کشورها برای حمایت از بازسازی جنوب پیشی می‌گیرند، اما در شرایط دودستگی، هیچ‌کس از یک کشور تقسیم‌شده حمایت نمی‌کند. حزب‌الله به وعده و تعهدات خود در قبال آوارگان پایبند است و از هیچ تلاشی برای خدمت به آنان دریغ نمی‌کند، اما این دولت را از وظایفش در قبال شهروندان معاف نمی‌کند.

رعد گفت: حزب‌الله یک مقاومت ملی و اسلامی است و از هر حمایت صادقانه و بدون شرط برای ادامه مسیر آزادسازی لبنان و مقابله با اشغالگری استقبال می‌کند و هر آنچه نفوذ آمریکا و متحدانش را در منطقه تضعیف کند، بر لبنان و لبنانی‌ها از جمله حزب‌الله تأثیر مثبت دارد.

رعد درباره رابطه حزب‌الله و جنبش امل تأکید کرد: حزب‌الله و جنبش امل در بهترین شرایط هستند و همه تلاش‌ها برای ایجاد اختلاف میان آنان ناکام خواهد ماند.

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