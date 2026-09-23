به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، امروز چهارشنبه یکم مهرماه ۱۴۰۵ در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار کرد: دیروز رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که ایران تروریست است. ما قربانی تروریسم هستیم. من از ایرانی می‌آیم که رهبرمان را بدون هیچ دلیل و برهان قانونی ترور کردند.

وی افزود: من از ایرانی می‌آیم که مدرسه‌ای را بمباران کردند. کودکان میناب را ببینید، کودکانی که بمباران و کشته شدند. اسرائیل و آمریکا با سلاح‌های خود کودکان ما را شهید کردند، کودکان ما هیچ گناهی مرتکب نشده بودند.

رئیس‌جمهور با اشاره به حمله به شهر لامرد گفت: لامرد شهر کوچکی در ایران است، کودکان ما در یک سالن ورزشی مشغول ورزش کردن بودند. آمریکا این ورزشگاه را با بمب‌های خوشه‌ای که به چند هزار تکه تقسیم می‌شد، بمباران کرد. آنها دانشمندان، مردم، زنان و کودکان ما را شهید کردند. تروریست‌ها و تربیت‌کنندگان تروریسم به ما برچسب تروریست می‌زنند، ما فقط از خودمان دفاع کردیم، تروریسم نیستیم.

رئیس‌جمهور با اشاره به آماج حملات ناجوانمردانه دشمن، اظهار داشت: آمریکا و اسرائیل با آخرین تجهیزات، کشورمان را مورد تهاجم قرار دادند، اما مردم ما با قدرت از کشورشان دفاع کردند. آنها ما را مورد حمله قرار دادند اما ما در مقابل آنان سرخم نکردیم. به حملات آنها پاسخ دادیم اما ما مردم را مورد حمله قرار ندادیم.

پزشکیان ادامه داد: مدرسه، بیمارستان، مراکز علمی، پل‌ها و زیرساخت‌های ما را مورد حمله قرار دادند که خلاف قوانین بین‌المللی بود.

رئیس جمهور اظهار کرد: من وقتی مسئولیت را به عهده گرفتم، روز اول اسماعیل هنیه را در تهران ترور کرد؛ اسرائیل هر منطقه ای را که دلش می خواهد بمباران می کند و ترور می کند؛ در غزه بیش از ۸۰ هزار انسان بی گناه را قتل عام کردند، نسل کشی می کنند با ابزار و تکنولوژی هایی که دارند بعد می گویند دیگران تروریست هستند.

پزشکیان افزود: آنها مدعی می شوند که ایران عامل ناآرامی است، ما عامل ناآرامی هستیم؟ ما که می‌خواهیم مستقل زندگی کنیم و نمی خواهیم سرخم کنیم، عامل ناآرامی هستیم؟ اگر آنهایی که ترور می کنند، می کشند و جنایت می کنند عامل امنیت و صلح هستند.

وی با تاکید بر اینکه آنها هیچ کدام از قوانین بین‌المللی را رعایت نمی‌کنند، گفت: این آن چیزی است که ما با آن مواجهیم، ما چیزی نمی‌خواهیم، ما پاسخ خود را به این(بدعهدی‌ها) یافته‌ایم. ما قدرت لازم داریم زیرا ملتی که نتواند از خود دفاع کند، در این دنیا له خواهد شد.

رئیس جمهور افزود: در دنیایی قرار داریم که قدرتمندان به جای اینکه به فکر مردم، انسانیت، عدالت و دموکراسی باشند، عامل ویرانی، تخریب و نابودی‌ هستند و هر فردی را که می‌خواهند تخریب بکنند، اسم تروریست روی آن می‌گذارند.



پزشکیان اظهار کرد: ایران در ۲۰۰ سال گذشته به هیچ کشوری حمله نکرده است، همیشه از خودش دفاع کرده است ولی امروز متهم به عامل ناامنی در منطقه شده است. این رویکرد باعث شده ما راهبرد خود را اینگونه انتخاب کنیم که ما قدرت می خواهیم که بتوانیم از خودمان دفاع کنیم، قدرت نمی خواهیم که تجاوز کنیم؛ انرژی را برای توسعه می‌خواهیم و برای ساختن بمب، تخریب و تهدید جوامع نمی‌خواهیم و برای امنیت می خواهیم مشارکت کنیم.

وی ادامه داد: ملت ایران در هفت ماه گذشته برای دفاع از کشور هر شب در خیابان بودند تا اجازه ندهند کسانی که آمریکا و اسرائیل تهییج کرده و اسلحه به آنها داده بود، ناامنی در کشور ایجاد کنند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مردم قدرت ما هستند و ما با قدرتِ مردم ایستاده ایم، گفت: اصل نخست ما، قدرت برای دفاع است. ایران باید آنقدر قدرتمند باشد که بقا و پیشرفتش تهدید نشود. آنقدر مسئول، که قدرتش را برای سلطه به کار نگیرد و آنقدر دوراندیش، که امنیت خود را در ناامنی همسایگان جست و جو نکند.

پزشکیان افزود: درباره توان دفاعی ایران صریح سخن می‌‎گویم؛ سامانه دفاعی ایران، برای آن ساخته شده است که هیچ کس تصور نکند بمباران شهرهای ایران بی پاسخ می‌ماند. قدرت نظامی ایران برای دفاع است اما روشن می گویم، ما برای دفاع از کشورمان از کسی اجازه نمی‌گیریم.

وی با تاکید بر اینکه ما انرژی را برای توسعه می خواهیم، گفت: سال‌ها است درباره‌ برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران، با زبانِ سانتریفیوژ، غنی سازی، تحریم و بمب سخن گفته اند، اما برای ملت ما، فن‌آوری هسته ای بخشی از حق توسعه است. انرژی هسته ای، برای بیماران «درمان»، برای کشاورزی «امنیت غذایی»، برای صنعت «فن آوری» و برای آینده «برق پایدار» است.

رئیس جمهور افزود: ایران نمی پذیرد دانش هسته ای امتیازِ انحصاری چند کشور باشد. ایران سلاح هسته ای را عامل امنیت نمی داند؛ اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلح آمیز نیز صرفه نظر نخواهد کرد. به صراحت می گویم، نه سلاح هسته‌ای؛ نه محرومیت از دانش هسته ای!

پزشکیان تصریح کرد: موضوع هسته ای ایران در میدان جنگ حل نمی‌شود. راه حل، توافقی است که به جهان، اطمینانی معتبر از صلح آمیز بودن برنامه ایران، و به ملت ایران، اطمینان از حفظ حقوقش بدهد.

رئیس جمهور افزود: اصل سوم، مشارکت برای امنیت است. ما در منطقه ای زندگی می کنیم که جنگ، مرز نمی‌شناسد و بحران یک کشور، به همسایگانش سرایت می کند. از همین رو ایران امنیت همسایگان خود را رقیب امنیت خویش نمی‌داند. ما همسایگان خود را قوی می‌خواهیم.

وی اضافه کرد: در آبراه تنگه هرمز، نمی‌شود که همه از آن بهره ببرند، اما همزمان نگهبان تاریخی آن آبراه، به بهانه تحریم‌های ظالمانه- از استفاده و آزادی کشتیرانی حتی در آب‌های خودش محروم باشد. راه را بر ما می‌بندند، در حالی که اسلحه، مواد منفجره، موشک و انرژی برای نابودی کشورها از همان آبراه منتقل می کنند. این امر پذیرفتنی نیست و اجازه نخواهیم داد چنین اتفاقی تکرار شود.

پزشکیان اظهار کرد: استقرار دائمی ناوگان‌های متخاصم و گسترش جنگ، امنیت نمی‌سازد. امنیت کشتیرانی را نمی توان از امنیت کشورهای ساحلی جدا کرد.

وی گفت: فلسطین، همچنان زخمی باز بر پیکر وجدان جامعه جهانی است و غزه، همچنان نماد شکستِ سازوکارهای بین‌المللی در جلوگیری از رنج غیرنظامیان است. دهه‌هاست که قطعنامه‌ها صادر می شوند، اما اشغال و خشونت ادامه دارد. ما نمی‌توانیم از صلح سخن بگوییم، اما فلسطین را نادیده بگیریم. صلحِ پایدار در غرب آسیا، بدون عدالت برای فلسطین ممکن نیست.

رئیس جمهور گفت: تا زمانی که اشغال، تجاوز و بی عدالتی در جهان باشد، مقاومت تداوم خواهد یافت و اگر شکلی از آن آسیب ببیند، به اشکالی دیگر و چه بسا نیرومندتر، بار دیگر ظهور می‌کند.

پزشکیان اظهار کرد: در غزه، با وجود کشتار بی‌وقفه و ویرانی گسترده، ایمان مردم آشکار ساخت که مقاومت را نمی توان با بمب و محاصره وادار به تسلیم کرد.

وی ادامه داد: این ذات انسان است، ذات و طبیعت انسان است، اگر یک انسانی را از سرزمینش بیرون کنند، مقاومت می‌کند؛ اگر یک انسان را خانه و کاشانه‌اش رو بمباران بکنند مقاومت می‌کند مقاومت نکند چه کند؟ بپذیرد که قلدری بکنند؛ بپذیرد که از خانه و کاشانه اش بیرونش بکنند و این‌ها در مقابل این تجاوز ساکت بشینند و اگر خواستند از خودشان دفاع کنند بگویند اینها تروریست هستند؟!

پزشکیان گفت: مسائل منطقه ما پیش از آنکه به بهانه جنگ قدرت‌های دوردست بدل شود در خود منطقه و توسط کشورهای منطقه مجال حل دارد؛ استقلال راهبردی یعنی رابطه با هیچ قدرت خارجی به امکان جنگ علیه همسایه تبدیل نشود.

وی خطاب به همه کسانی که در تصمیم‌گیری، طراحی و اجرای حمله به سرزمین ایران مسئول بودند، گفت: ملت ما قدرت نظامی و آثار تصمیم‌های مخرب آن‌ها را از نزدیک تجربه کرد و آن‌ها تاب‌آوری ایران را آزموده‌اند؛ اکنون به خوبی می‌دانند که ایران را نمی‌توان با جنگ وادار به تسلیم کرد؛ ایران هیچگاه آغازگر هیچ جنگی نبوده است و همواره پایبندی خود را به میز مذاکره نشان داده است؛ جنگ را بر ما تحمیل کردند، اما ما ثابت کردیم که برای دفاع از خود، از جنگ نمی‌ترسیم و برای صلح از مذاکره نمی‌گریزیم و تا پای جان برای دفاع از ایران عزیز ایستاده‌ایم.

رئیس جمهور اضافه کرد: موضوع این اجلاس بازسازی اعتماد است. اعتماد، با سخن ساخته نمی شود، بلکه نیازمند پرهیز از معیارهای دوگانه است؛ بمب اتم و دیگر سلاح های کشتار جمعیِ این منطقه در دست رژیم اسرائیل است؛ اما بازرسی ها از ایران درخواست می شود! اسرائیل ۷۰ هزار نفر را در غزه قتل عام کرد، اما ایران در پشت میز مذاکره بمباران شد! اسرائیل بمب اتم دارد، عضو ان.پی.تی نیست، در تمام عمر ننگینش یک بازرس به سرزمینهای اشغالی راه نداده، اما میلیاردها دلار سلاح رایگان پاداش می گیرد و مصونیت دارد که هر پایتختی را که خواست بمباران کند!

پزشکیان افزود: تکرار می کنم؛ بمب اتم در اسرائیل است، اما بازرس‌ها در ایران! اسرائیل می‌کشد، ولی ایران تحریم می شود! تراژدی اینجا است که به هر کس بگویید خنده اش می گیرد؛ تحریم فقرا و مردم بیگناه را نشانه می گیرد؛ مردم را قربانی نیت‌های شوم خود می‌کند.

وی ادامه داد: اگر در پی عدالت هستیم، دوست و رقیب باید با یک معیار سنجیده شوند و حقوق بشر، ابزار رقابت ژئوپلتیک نشود. ایران، امتیازی ویژه نمی‌خواهد، حقوق برابر می‌خواهد و مسئولیت آن را نیز می‌پذیرد.

رئیس جمهور اظهار کرد: ایران، در تاریخ طولانی خود یک حقیقت را به روشنی آموخته است؛ جهان، بدون داشتن قدرت خطرناک است؛ اما جهانی که فقط زبان قدرت را بفهمد، امنیت پایدار نخواهد داشت. اگر اعتماد میان ملت ها از بین برود، حتی قدرتمندترین ارتش ها نیز قادر به ایجاد امنیت پایدار نخواهند بود.

پزشکیان تصریح کرد: اگر حقوق بین‌الملل فقط زمانی اجرا شود که با منافع قدرتمندان سازگار باشد، کشورهای بیشتری به این نتیجه خواهند رسید که برای تامین امنیت خود تنها بر قدرت خویش تکیه کنند و این آغاز جهانی خطرناک تر برای همه ما خواهد بود.

وی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم که قرن بیست و یکم، به دوران بازگشت به سیاست زورمدارانه و حکومت زورمداران تبدیل شود، گفت: نباید جهانی بسازیم که در آن قدرت نظامی جای مشروعیت، تحریم‌ جای دیپلماسی، ترور جای سیاست و جنگ جای گفتگو را بگیرد.

رئیس جمهور افزود: ایران قدرت خود را حفظ می‌کند، ما جهان را نه به جنگی دیگر، بلکه به صلح و عدالت فرا می‌خوانیم؛ نه از سر ضعف، بلکه از سر اعتماد به قدرت خود و فهم این حقیقت که هیچکس در این منطقه به تنهایی امنیت نخواهد داشت؛ یا امنیت را با یکدیگر خواهیم ساخت، یا ناامنی را با یکدیگر تحمل خواهیم کرد.

پزشکیان اظهار کرد: ما به ساختن آینده‌ای می‌اندیشیم که در آن امنیت، عدالت و کرامت انسانی، حقوقی سلب ناشدنی و مشترک، برای همه ملت‌ها باشد؛ آینده‌ای که در آن هیچ ملتی به حاشیه رانده نشود، هیچ صدایی در هیاهوی قدرت گم نشود و هیچ قدرتی حق نداشته باشد آینده دیگران را به جای آنان رقم زند.

وی گفت: نظمی که شایسته نام بین المللی باشد باید بر پایه برابری ملت‌ها، عدالت، انصاف و اراده مشترک بشریت استوار شود؛ زیرا صلحی که برای همه نباشد، صلح نیست و عدالتی که شامل همه نشود، عدالت نیست.

پزشکیان اضافه کرد: سخنان دیروز رئیس جمهور آمریکا نزد افکار عمومی دنیا، اندیشمندان، سیاستمداران و حقوقدانان، نشانه بارزی از خوی قلدری، منطق زور و مغایر صریح منشور ملل متحد است. ایشان بداند که تهدید، ملت ما را منسجم‌تر، قوی‌تر و مقاومت ایرانیان را بیشتر می‌کند و باید بدانند که ملت ایران در برابر زور سر خم نخواهند کرد و متجاوزان را پشیمان خواهند کرد.

رئیس جمهور گفت: ما آماده گفت‌وگو هستیم، اما بدانند که زبان زور را نخواهیم پذیرفت.

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