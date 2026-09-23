به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه المسیره گزارش داد که دامنه آوارگی فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی و قدس در سال ۲۰۲۶ با سرعتی فزاینده در حال گسترش است.

این وضعیت در سایه افزایش عملیات تخریب، حملات شهرک‌نشینان صهیونیستی و محدودیت‌های اعمال‌شده بر دسترسی فلسطینیان به زمین‌ها و منابع معیشتی خود شکل گرفته و داده‌های سازمان ملل تأیید می‌کند که این پدیده به یکی از اصلی‌ترین محرک‌های بحران انسانی در کرانه باختری تبدیل شده است.

بر اساس تازه‌ترین داده‌های دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا)، بیش از ۴۳۰۰ فلسطینی از ابتدای سال جاری به دلیل تخریب خانه‌ها، تخلیه اجباری، حملات شهرک‌نشینان صهیونیستی و محدودیت‌های مرتبط با دسترسی و رفت‌وآمد آواره شده‌اند که نشان‌دهنده تسریع روند آوارگی فلسطینیان از مناطق مسکونی خود است.

نکته قابل توجه در آمار سازمان ملل این است که حملات شهرک‌نشینان صهیونیستی و محدودیت‌های دسترسی مرتبط با آن، به بزرگ‌ترین محرک آوارگی در کرانه باختری در سال جاری تبدیل شده و حدود ۶۰ درصد از مجموع موارد ثبت‌شده آوارگی را تشکیل داده است.

داده‌های رسمی نشان می‌دهد که مقامات رژیم صهیونیستی از ابتدای سال ۲۰۲۶ حدود ۱۱۶۴ ساختمان فلسطینی را با بهانه نداشتن مجوز ساخت تخریب کرده‌اند که موجب آوارگی بیش از ۱۵۰۰ فلسطینی شده است. عملیات تخریب با دلایل مختلف، شمار فلسطینیانی را که در کرانه باختری از جمله شرق قدس به دلیل تخریب خانه‌های خود را از دست داده‌اند، از ابتدای سال به بیش از ۱۶۰۰ نفر می‌رساند.

تسریع بی‌سابقه آوارگی در مقایسه با سال‌های گذشته

مقایسه زمانی، تسریع آشکار این پدیده را نشان می‌دهد. در اوایل سپتامبر، شمار آوارگان از ابتدای سال از ۳۹۶۰ فلسطینی فراتر رفته بود که میانگین روزانه بیش از ۱۶ نفر را نشان می‌دهد؛ این رقم نزدیک به دو برابر میانگین روزانه ثبت‌شده بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ است.

در کنار تخریب خانه‌ها، کرانه باختری شاهد افزایش بی‌سابقه در سرعت حملات شهرک‌نشینان صهیونیستی و گسترش جغرافیایی آن است.

تا ۱۴ سپتامبر، نهادهای بین‌المللی بیش از ۱۶۰۰ حمله شهرک‌نشینان را ثبت کرده‌اند که به زخمی شدن فلسطینیان، آسیب به اموال آنان یا هر دو منجر شده است؛ میانگین ۶.۷ حمله در روز، در مقابل پنج حمله روزانه در سال ۲۰۲۵ و حدود ۱.۵ حمله روزانه در سال ۲۰۲۱.

حملات دیگر به کانون‌های جغرافیایی محدود خلاصه نمی‌شود و در سال جاری ۲۷۵ تجمع فلسطینی را دربرگرفته است؛ رقمی که تقریباً به مجموع تجمع‌های هدف قرار گرفته در تمام سال ۲۰۲۵ یعنی ۲۷۹ تجمع نزدیک شده و بالاترین رقم سالانه ثبت‌شده از آغاز مستندسازی در سال ۲۰۰۶ است.

این مقایسه نشان می‌دهد که دامنه حملات ثبت‌شده در کمتر از ۹ ماه از سال ۲۰۲۶ نزدیک به مجموع یک سال کامل است که پیش‌تر بالاترین رقم در سابقه مستندسازی بود.

پیامدهای حملات شهرک‌نشینان به زخمی شدن افراد یا تخریب اموال محدود نمی‌شود و در سال جاری بیش از ۲۶۰۰ فلسطینی در جریان این حملات و محدودیت‌های مرتبط با دسترسی آواره شده‌اند که این حملات را به عامل نخست آوارگی در کرانه باختری در سال ۲۰۲۶ تبدیل کرده است.

این حملات مکرر و محدودیت‌های رفت‌وآمد، آثار انباشته‌ای بر تجمع‌های هدف‌گذاری‌شده بر جای می‌گذارد که شامل منزوی شدن طولانی‌مدت آنان و کاهش توان ساکنان برای دسترسی به خانه‌ها، زمین‌های کشاورزی، منابع آب و خدمات اساسی از جمله بهداشت و آموزش می‌شود.

با گسترش بازه زمانی، تصویر روشن‌تر می‌شود. از ژانویه ۲۰۲۳ تا پایان اوت گذشته، ۱۳۰ تجمع فلسطینی به دلیل حملات شهرک‌نشینان و محدودیت‌های مرتبط با آن به‌طور کامل یا جزئی آواره شده‌اند که ۴۸ تجمع به‌طور کامل تخلیه شده و ۱۲ مورد از آن‌ها تنها در سال جاری رخ داده است.

در همین بازه، شمار آوارگان در این زمینه از ۶۴۰۰ فلسطینی فراتر رفته که بیش از ۳۱۰۰ نفر از آنان کودک بوده‌اند و این پدیده به‌ویژه در تجمع‌های عشایری و دامداری واقع در منطقه موسوم به «ج» تمرکز یافته است.

در شرق قدس نیز تخریب خانه‌ها و ساختمان‌های فلسطینی ادامه دارد. در بازه ۸ تا ۱۴ سپتامبر، سه خانواده در پی تخریب خانه‌هایشان در جبل المکبر و سلوان آواره شدند.

در محله البستان در سلوان، شهرداری رژیم صهیونیستی با همراهی نیروهای ارتش این رژیم یک ساختمان مسکونی را تخریب کرد که به آوارگی دو خانواده با ده نفر منجر شد.

در این محله حدود ۱۵۰۰ فلسطینی سکونت دارند و طرح شهرک‌سازی برای احداث یک پارک، تخریب ده‌ها واحد مسکونی فلسطینی را ضروری کرده است.

در مجموع، با بیش از ۴۳۰۰ آواره، ۱۱۶۴ ساختمان تخریب‌شده با بهانه مجوز، بیش از ۱۶۰۰ حمله شهرک‌نشینان و ۲۷۵ تجمع هدف قرار گرفته، داده‌ها تصویری از سالی را ترسیم می‌کند که شاهد افزایش شدید نرخ آوارگی و گسترش جغرافیایی سریع تجاوزات شهرک‌نشینان و نیروهای رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و قدس اشغالی است.

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