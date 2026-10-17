خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع)_ ابنا: در روابط بین‌الملل، قدرت یک کشور تنها در شاخص‌های نظامی و اقتصادی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در کلمات و بیان رهبران و نمایندگان دیپلماتیک آن نیز متجلی می‌گردد. کلام، هم اعلان نیت است و هم بازتاب اراده ملت و عمق تمدنی.

مقام معظم رهبری درباره شهید سید حسن نصرالله فرمودند: «بدن او از میان ما رفت، اما شخصیت او، روح او، راه او، صدای او در میان ما باقی است و همیشه خواهد بود. او پرچم برافراشته مقاومت در برابر نظام سلطه و استکبار بود؛ زبان گویای مظلومان و مدافع شجاع آنان؛ و سرچشمه اطمینان و شجاعت مبارزان و عدالت‌خواهان.»[۱] این سخن، پیوند درونی میان «گفتار» و «قدرت» را به روشنی تبیین می‌کند.

«گفتار نیکو» — بنیاد اخلاقی کلام

وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا «و با مردم به زبان خوش سخن بگویید.» (۲) قدرت کلام، نخست از مشروعیت اخلاقی آن سرچشمه می‌گیرد. یکی از ویژگی‌های بارز گفتمان مقاومت، پیوند دادن مواضع سیاسی با اخلاق اسلامی است. شهید سید حسن نصرالله در تبیین ماهیت مقاومت همواره بر بُعد اخلاقی آن تأکید می‌کرد. او فرمود: «فرهنگ مقاومت یعنی ایستادگی در برابر باطل، عمل به عدالت در برابر ستم، دفاع از آزادی در برابر بردگی، و پاسداری از کرامت در برابر ذلت.»[۳] این بیان، مقاومت را از یک کنش صرفاً نظامی به یک موضع اخلاقی ارتقا می‌دهد. «نیکی» در گفتار، در اینجا نه سازش و ضعف، بلکه استواری در چارچوب اخلاق است. هنگامی که نصرالله می‌گوید: «ما گرسنگی را تحمل می‌کنیم اما ذلت را نمی‌پذیریم؛ خانه‌ها را می‌فروشیم اما اجازه نمی‌دهیم کسی به کرامت ما دست‌درازی کند»[۴]، او تنها یک موضع سیاسی ابلاغ نمی‌کند، بلکه فلسفه‌ای از مقاومت را بر پایه اخلاق عرضه می‌دارد. قدرت این کلام، از مشروعیت اخلاقی غیرقابل‌خرید آن سرچشمه می‌گیرد.

«سخن استوار» — سرچشمه اقتدار کلام

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا «ای اهل ایمان! از خدا پروا کنید و سخن استوار و درست بگویید.» (۵) «قول سدید» مفهومی محوری در اخلاق گفتاری اسلام است. بیان شهید نصرالله به دلیل پایبندی به این اصل است که در منطقه و حتی در سطح جهانی تأثیرگذار می‌شود — بیانی که همزمان صداقت و استواری را در خود جمع کرده است. او صریح می‌گوید: «اعتماد به آمریکا حماقت، حماقت و خیانت به وطن است.»[۶] این داوری بر پایه بررسی نظام‌مند رفتار تاریخی آمریکا بنا شده است: از استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ژاپن، تا ویرانی سومالی، عراق، افغانستان و سوریه، و تا مشارکت مستقیم در جنایات اسرائیل. قدرت این کلام نه در آرایه‌های ادبی، بلکه در استواری پایه واقعی و تزلزل‌ناپذیری موضع آن نهفته است. نصرالله فرموده است: «ما خود را برای نبرد "ساعت صفر" آماده کرده‌ایم.»[۷] این اعلان صریح، خود کلام را به یک بازدارندگی راهبردی بدل می‌سازد — زیرا حریفی که کلامش قابل اعتماد است، از حریفی که کلامش مبهم است، دشوارتر نادیده گرفته می‌شود.

«عزت از آن خدا، پیامبر و مؤمنان» — بنیاد کرامت کلام

وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ «و عزت و شکوه تنها از آنِ خدا و پیامبرش و مؤمنان است.» (۸) «عزت» یکی از پرقدرت‌ترین مفاهیم در گفتمان مقاومت است. مقام معظم رهبری درباره شهید نصرالله فرمودند که او «در اوج عزت» قرار داشت.[۹] این عزت از وابستگی به قدرت‌های بیرونی به دست نمی‌آید، بلکه از ایمان و استقلال سرچشمه می‌گیرد. نصرالله خود این مفهوم را با صراحت بیان کرده است: «ما آماده‌ایم گرسنگی بکشیم اما ذلت را نمی‌پذیریم. ما کرامت را نمی‌فروشیم؛ حتی اگر بها سر بریدن باشد، مانند فرومایگان سر خم نمی‌کنیم.»[۱۰] او این موضع را با اصل کربلا پیوند می‌زند — این ذلت فردی نیست، بلکه «ذلت رسالت محمدی» است که هیچ مسلمانی نمی‌تواند آن را بپذیرد. این بُعد کرامت‌بخش کلام، به مقاومت عمقی فراتر از سیاست ژئوپلیتیک می‌بخشد: هر «نه» گفتن، تأییدی است بر این اصل مقدس که عزت از آنِ اهل ایمان است. مقام معظم رهبری در سوگ نصرالله با استناد به تعبیر قرآنی «کشجرة طیبة» (درخت پاکیزه)، حزب‌الله را «به‌راستی درختی پاکیزه» خواندند[۱۱] و بدین‌سان کرامت کلام را در خاک ایمان ریشه‌دار ساختند.

کلام تنها ابزار دیپلماسی نیست، بلکه حامل قدرت است. زندگی شهید سید حسن نصرالله و میراث گفتاری او گواهی می‌دهد بر یک حقیقت بنیادین: قدرت یک ملت، در نهایت با این معیار سنجیده می‌شود که آیا کلامش قابل اعتماد، استوار و کرامت‌مند است یا نه. او در سال‌های پایانی عمر خود گفت: «اعتماد به آمریکا حماقت است» — و امروز این گفته با حقایق روزافزونی تأیید می‌شود. چنان‌که مقام معظم رهبری فرمودند، «صدای» او همچنان باقی است — زیرا کلامی که واقعاً قدرت دارد، هرگز با رفتن گوینده‌اش از میان نمی‌رود. در این معنا، قدرت ایران و محور مقاومت، به‌راستی با استواری و کرامت بیان رهبرانش رقم می‌خورد.

پی نوشت:

[۱] بیانیه مقام معظم رهبری در سوگ شهید سید حسن نصرالله، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، ۲۰۲۴.

[۲]سوره بقره، آیه ۸۳

[۳]سخنرانی شهید سید حسن نصرالله درباره فرهنگ مقاومت، پیام به سومین کنفرانس بین‌المللی مقاومت

[۴]سخنرانی شهید نصرالله درباره کرامت، پخش‌شده از شبکه الکوثر.

[۵] سوره احزاب، آیه ۷۰

[۶]سخنرانی شهید نصرالله درباره «اعتماد به آمریکا»، مراسم روز مجروحان، ۲۰۲۲.

[۷] سخنرانی شهید نصرالله درباره «نبرد ساعت صفر»، ۲۰۲۳.

[۸] سوره منافقون، آیه ۸

[۹] تعبیر مقام معظم رهبری درباره نصرالله «در اوج عزت»، بیانیه سوگ، ۲۰۲۴.

[۱۰] سخنرانی شهید نصرالله درباره عزت و کرامت، آرشیو رسانه‌ای مقاومت.

[۱۱] استناد مقام معظم رهبری به آیه «کشجرة طیبة» درباره حزب‌الله، بیانیه سوگ، ۲۰۲۴.

فیروزه دلداری (پژوهشگر، فعال رسانه و فضای مجازی)