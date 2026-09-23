افشای نقش اروپا در جنگ آمریکا علیه ایران؛ اعتراف دبیرکل ناتو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـمارک روته، دبیرکل ناتو، اخیراً در پاسخ به انتقادهای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره عدم حمایت این ائتلاف و اعضای اروپایی آن از جنگ تجاوزکارانه علیه ایران، گفت: اجرای عملیات به اصطلاح «خشم حماسی» بدون در اختیار داشتن اروپا به عنوان سکویی برای اعمال قدرت آمریکا غیرممکن بود و از ۲۸ فوریه (۹ اسفند ۱۴۰۴) تاکنون، ۵۰۰۰ فروند هواپیما از پایگاه‌های اروپایی در حمایت از این عملیات به پرواز درآمده‌اند.

این اظهارات تصویری روشن از نقشی است که زیرساخت نظامی اروپا در جنگ آمریکا علیه ایران ایفا کرد. این اعتراف نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از زنجیره پشتیبانی عملیات آمریکا در اروپا قرار داشت. هیچ کشور اروپایی مستقیماً در حملات شرکت نکرد، اما بسیاری از پایگاه‌های آمریکایی در خاک اروپا نقش کلیدی در پشتیبانی لجستیکی، سوخت‌رسانی، انتقال مهمات و فرماندهی ایفا کردند.

آلمان در این میان اهمیت ویژه‌ای دارد. پایگاه هوایی «رامشتاین» یکی از اصلی‌ترین مراکز نظامی آمریکا در اروپاست و در جریان جنگ به‌عنوان بخشی از شبکه پشتیبانی عملیات آمریکا مورد استفاده قرار گرفت.

مؤسسه اروپایی «مرکز مطالعات شرقی» (OSW) مستقر در لهستان گزارش داده که اروپا برای آمریکا هم میزبان اولیه جنگنده‌ها و مهمات و هم مرکز لجستیکی و محل تجمع نیروهای تقویتی بود و احتمالاً بخشی از مهمات دقیق استفاده‌شده در حمله به ایران از ذخایر آمریکا در رامشتاین تأمین شده است. نقش آلمان فقط به رامشتاین محدود نمی‌شود و شبکه پایگاه‌های آمریکایی در این کشور امکان انتقال نیرو، تجهیزات، قطعات یدکی و مهمات به منطقه جنگی و همچنین درمان زخمی‌ها را فراهم می‌کرد.

انگلیس؛ نقش پررنگ در میزبانی بمب‌افکن‌های آمریکایی

در آغاز جنگ، لندن اجازه استفاده تهاجمی از پایگاه‌های خود علیه ایران را نداد، اما این موضع بعداً تغییر کرد. بر اساس بررسی OSW، پایگاه‌های «فیرفورد»، «لیکن‌هیث» و «ولفورد» در انگلیس در پشتیبانی از عملیات آمریکا نقش داشتند و از ۶ مارس یعنی چند روز پس از آغاز جنگ، بمب‌افکن‌های «بی‌۱بی» آمریکایی مستقر در فیرفورد مستقیماً حملات علیه ایران را انجام دادند. پس از آن بمب‌افکن‌های «بی۵۲» نیز به آنها پیوستند.

نقش پایگاه فیرفورد در این زمینه بسیار مهم بوده و اعتراضاتی نیز توسط شهروندان انگلیسی علیه جنگ با ایران در اطراف آن صورت گرفت. چند روز پس از جنگ نیز یک پهپاد به پایگاه نیروی هوایی انگلیس در «آکروتیری» قبرس اصابت و خساراتی به باند فرودگاه نظامی آن وارد کرد.

ایتالیا؛ انتقال توان رزمی اروپا به جنگ

ایتالیا نیز بخشی از توان هوایی آمریکا مستقر در اروپا را در اختیار زنجیره عملیاتی قرار داد. طبق گزارش این اندیشکده، ۱۲ فروند جنگنده «اف-۱۶» آمریکایی مستقر در ایتالیا به اردن منتقل شدند. این جنگنده‌ها برای مأموریت‌های سرکوب پدافند هوایی دشمن یا به اصطلاح SEAD تخصص دارند.

همزمان حدود ۳۰ فروند «اف-۳۵» و ۳۶ فروند «اف۱۵» از انگلیس به سرزمین‌های اشغالی فلسطین و اردن منتقل شدند. در مجموع، تجهیزات منتقل‌شده از اروپا حدود یک‌پنجم نیروهای آمریکایی حاضر در منطقه غرب آسیا را تشکیل می‌دادند.

یکی از مهم‌ترین عناصر لجستیکی، هواپیماهای سوخت‌رسان بودند، زیرا به دلیل آتش سنگین ایران بر پایگاه‌های آمریکایی در غرب آسیا و احتمال آسیب به سوخت‌رسان‌ها، عملیات علیه ایران مستلزم پروازهای بسیار طولانی از اروپا بود.

بر اساس ارزیابی‌ها، حدود ۵۰ هواپیمای سوخت‌رسان در آزور پرتغال و اروپای غربی، از جمله انگلیس و آلمان، و حدود ۳۵ هواپیمای سوخت‌رسان دیگر در کشورهایی مانند ایتالیا، یونان، بلغارستان و رومانی مستقر بودند.

فرانسه پس از پنجم مارس مجوز استفاده محدود از پایگاه‌های خود را برای پروازهای سوخت‌رسان‌ها و تجهیزات لجستیکی داد و ناو هواپیمابر «شارل دوگل» را به مدیترانه اعزام کرد.

«پیر واندیِر»، ژنرال فرانسوی، گفته است: «امروز حضور نظامی آمریکا در اروپا حیاتی است و عملیات‌ها در ایران بدون پایگاه‌های آمریکا در اروپا غیرممکن بود.»

اسپانیا برخلاف آلمان و انگلیس اجازه نداد پایگاه‌های «روتا» و «مورون» برای حملات آمریکا علیه ایران مورد استفاده قرار گیرند. دولت اسپانیا استفاده از این پایگاه‌ها برای جنگ را رد کرد و حتی اعلام کرد استفاده از حریم هوایی خود برای هواپیماهای مشارکت‌کننده در عملیات علیه ایران را نیز ممنوع کرده است. هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی که در مورون مستقر شده بودند نیز پس از عدم دریافت مجوز برای عملیات علیه ایران جابه‌جا شدند.

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، نیز در پیامی نوشته که در دیدارهای خود با «کایا کالاس»، نماینده عالی اتحادیه اروپا، و دیگر مقامات اروپایی، درباره پیامدهای شدید و بلندمدت تسهیل و حمایت از جنایات جنگی اسرائیل و آمریکا، چه در غزه و چه در ایران، هشدار داده است.

عراقچی نوشته است: «فارغ از این خطای بزرگ، دبیرکل ناتو باید تا امروز دریافته باشد که سر فرود آوردن در برابر یک زورگو، هرگز او را راضی نمی‌کند.»

..................

پایان پیام/