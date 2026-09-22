«دژنو»؛ روایت زخمی که یک روز پس از حلبچه بر نودشه نشست

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ «دژنو» به کارگردانی سینا ولدبیگی، روایتی سینمایی از یکی از جنایت‌های کمتر دیده‌شده جنگ تحمیلی است؛ بمباران شیمیایی شهر نودشه در استان کرمانشاه که در ۲۶ اسفند ۱۳۶۶ و تنها یک روز پس از فاجعه حلبچه رخ داد.

در این حمله شیمیایی، دست‌کم ۱۸ نفر از مردم نودشه به شهادت رسیدند و بیش از ۱۰۰ نفر نیز مجروح شدند؛ حادثه‌ای که هم‌زمانی آن با بمباران شیمیایی حلبچه سبب شد روایت مردم این منطقه کمتر دیده و شنیده شود. «دژنو» تلاش می‌کند با بازگشت به آن روز تلخ، بخشی از رنج مردم نودشه و زندگی خانواده‌هایی را روایت کند که سال‌ها با تبعات این جنایت دست‌وپنجه نرم کرده‌اند.

سه سال تحقیق برای رسیدن «دژنو» به پرده

سینا ولدبیگی، کارگردان و تهیه‌کننده «دژنو»، درباره شکل‌گیری ایده این فیلم گفت که جرقه ساخت اثر از روایت‌هایی شکل گرفت که از مردم منطقه شنیده بود و به تدریج ذهن او را درگیر کرد. این روایت‌ها در ادامه به ایده ساخت یک اثر سینمایی درباره بمباران شیمیایی نودشه تبدیل شد.

وی افزود که رسیدن از ایده اولیه به مرحله تولید حدود سه سال زمان برد و در این مدت مراحل تحقیق، پژوهش و دریافت مجوز دنبال شد.

یکی از محورهای اصلی تولید فیلم، انتقال روایت حادثه از زبان شاهدان و خانواده‌های شهدا و جانبازان منطقه بوده است. در کنار این روایت‌ها نیز بخش‌هایی از حادثه بازسازی شده تا مخاطب بتواند تصویری ملموس‌تر از آنچه بر مردم نودشه گذشته است، به دست آورد.

«دژنو» با حمایت بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه و بنیاد فرهنگی روایت فتح تولید شده و در فرآیند ساخت آن، تحقیق درباره ابعاد حادثه و گفت‌وگو با راویان و خانواده‌های شهدا و جانبازان مورد توجه قرار گرفته است.

از زندگی روزمره تا کابوس بمباران شیمیایی

ولدبیگی درباره فضای فیلم توضیح داد که «دژنو» تنها به بازسازی یک حادثه تاریخی محدود نمی‌شود، بلکه تلاش دارد بخشی از محرومیت‌ها و رنج‌های مردم منطقه را نیز به تصویر بکشد.

فیلم در ابتدا فضایی آرام و سرشار از زندگی روزمره مردم را به نمایش می‌گذارد؛ اما با وقوع حمله شیمیایی، این آرامش جای خود را به ترس، اضطراب و مرگ می‌دهد. در ادامه نیز با بازسازی بخش‌هایی از آن روز، مخاطب با ابعاد انسانی حادثه و پیامدهای آن مواجه می‌شود.

در این اثر همچنین زندگی افرادی روایت می‌شود که سال‌ها پس از حمله شیمیایی همچنان با عوارض ناشی از آن زندگی کرده‌اند. از سوی دیگر، فیلم به سراغ روایت پدرانی می‌رود که پیش از آنکه فرصت دیدن تولد فرزندانشان را پیدا کنند، در جریان این حمله جان خود را از دست دادند.

تنها فیلم پذیرفته‌شده از غرب کشور

«دژنو» در میان آثار پذیرفته‌شده یک رویداد سینمایی نیز حضور داشته و به گفته کارگردان، از مجموع ۲۷ مستند پذیرفته‌شده، تنها اثر راه‌یافته از غرب کشور بوده است.

این فیلم هنوز اکران عمومی خود را آغاز نکرده، اما در اکران‌های شهرستانی توانسته با مخاطبان ارتباط برقرار کند. به گفته ولدبیگی، حدود ۸۰ درصد مخاطبانی که فیلم را دیده‌اند، بازخورد مثبتی نسبت به آن داشته‌اند.

یکی از دغدغه‌های سازندگان «دژنو» این بوده است که فیلم بتواند با وجود زمان کوتاه، مخاطب را با داستان همراه کند و حادثه و احساسات شخصیت‌ها را به شکلی منتقل کند که تماشاگر با رنج و سرنوشت آنها ارتباط برقرار کند.

چشم‌انتظار حمایت برای روایت‌های کمتر شنیده‌شده

کارگردان «دژنو» درباره ادامه مسیر این فیلم نیز اظهار کرد که تصمیم‌گیری درباره نحوه اکران و حضور آن در جشنواره‌های ملی و بین‌المللی بر عهده بنیاد شهید و بنیاد فرهنگی روایت فتح خواهد بود و سازندگان امیدوارند این اثر در جشنواره‌های مختلف فرصت نمایش پیدا کند.

ولدبیگی همچنین به محدودیت‌های مالی تولید اشاره کرد و گفت «دژنو» با بودجه‌ای محدود ساخته شده و با وجود مشکلات مالی، تلاش شده کیفیت اثر حفظ شود.

به گفته وی، حتی دستمزد برخی عوامل و بازیگران هنوز به طور کامل پرداخت نشده و بسیاری از عوامل با حداقل امکانات در تولید فیلم همراه شده‌اند؛ همراهی‌ای که در نهایت زمینه حضور «دژنو» در یکی از رویدادهای مهم فیلم کوتاه منطقه را فراهم کرده است.

این کارگردان خواستار حمایت بیشتر از فیلمسازانی شد که در حوزه دفاع مقدس، شهدا و جانبازان فعالیت می‌کنند و تأکید کرد که حمایت از این آثار می‌تواند زمینه‌ساز روایت بخش‌های کمتر شنیده‌شده تاریخ جنگ و زندگی خانواده‌های شهدا و جانبازان باشد.

حلبچه؛ روایت دیگری در مسیر آینده

ولدبیگی همچنین از انجام تحقیقات اولیه برای ساخت اثری درباره مجروحان شیمیایی حلبچه خبر داد؛ پروژه‌ای که به گفته او در مرحله تحقیق و پژوهش قرار دارد.

موضوع این اثر، روایت بخشی از سرنوشت مردم حلبچه است که در جریان حملات شیمیایی آسیب دیدند و برای درمان به ایران آمدند. سازنده این پروژه قصد دارد اقدامات انجام‌شده در ایران برای درمان این افراد و ابعاد انسانی این موضوع را در قالب یک اثر سینمایی روایت کند.

عوامل «دژنو»

فیلم کوتاه «دژنو» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سینا ولدبیگی، با نویسندگی اشکان چاوشی و کیوان شمشیربیگی و تهیه‌شده در بنیاد فرهنگی روایت فتح و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه است.

فریاد رحیمی، موژان شبرنگ، عادل بابایی، چیا محمدی، مهران طاهری، آروین چچانی، حاتم رستمی، خرامان مجیدی، عطاالله یزدانبخش و معصوم صفیعی در این اثر به ایفای نقش پرداخته‌اند.

اصغر لائی مدیر فیلمبرداری، فرشاد میرزایی‌فر صدابردار، سینا ولدبیگی طراح صحنه و لباس، رعنا خالدی طراح گریم، اصغر لائی و ایوب بلندین تدوین و صداگذاری، اصغر لائی اصلاح رنگ و نور، پوریا فتاحی آهنگساز، وحید راوری کرمانی مدیر برنامه‌ریزی و راشد صحرایی مدیر تولید این فیلم هستند.

آروین کیخسروی و حسام خلیلی دستیاران کارگردان، پانته‌آ جوانمیری منشی صحنه، سرمد شیری دستیار اول فیلمبردار، عادل بابایی دستیار دوم فیلمبردار، آروین چچانی دستیار صحنه و پانته‌آ جوانمیری و مرصاد عبید دستیاران لباس هستند.

پشتیبانی فنی این اثر بر عهده کیاهنر پیشتاز، امور هماهنگی بر عهده یاور ازکات، تدارکات بر عهده پیمان عباسی، فیلمبرداری پشت صحنه بر عهده مجتبی صفایی، طراحی گرافیک بر عهده مهدی میرزایی، عکاسی بر عهده پژمان شجاعی و مشاوره رسانه‌ای بر عهده علی کشاورز بوده است.

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