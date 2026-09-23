به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم دانش‌آموختگی دوره زبان فارسی (سطح ۱) به همت دفتر نمایندگی مجمع جهانی اهل‌بیت (علیهم‌السلام) در لبنان در منطقه ضاحیه جنوبی بیروت برگزار شد.

این دوره آموزشی که با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان در شرایط ویژه و هم‌زمان با ایام جنگ اخیر در لبنان، به‌صورت رایگان برای جمعی از شیعیان در منطقه ضاحیه برگزار شده بود، با استقبال شایانی از سوی شرکت‌کنندگان همراه گردید.

مراسم اختتامیه این دوره روز سه‌شنبه، ۳۱ شهریورماه با حضور دانش‌آموختگان و مسئولان مربوطه برگزار شد. در این برنامه پس از تجلیل و تقدیر از نفرات برتر دوره، گواهی‌نامه‌های دانش‌آموختگان توسط حجت‌الاسلام والمسلمین نخعی، نماینده مجمع جهانی اهل‌بیت (علیهم‌السلام) در لبنان به آنان اعطا گردید.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸