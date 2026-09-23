پزشکیان موضعی صریح و سرسختانه در برابر تهدیدهای ترامپ اتخاذ کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسعود پزشکیان روز چهارشنبه در سخنرانی خود در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، در واکنش به تهدیدهای اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، موضعی صریح و سرسختانه اتخاذ کرد.

پولیتیکو نوشت که سخنرانی پزشکیان یک روز پس از آن انجام شد که ترامپ در سخنرانی خود در سازمان ملل هشدار داده بود در صورت دستیابی به توافق، ممکن است جمهوری اسلامی ایران را «نابود» کند.

پزشکیان خطاب به ترامپ گفت که باید بداند مقاومت مردم ایران در برابر تحریم‌ها، فشارهای فزاینده و آنچه او «زورگویی» خواند، افزایش خواهد یافت.

رئیس‌جمهور ایران تأکید کرد: «ما هرگز سر خم نمی‌کنیم و زانو نخواهیم زد.»

پولیتیکو گزارش داد که پزشکیان در بخش‌هایی از سخنرانی خود تصاویر ایرانیانی را که در حملات آمریکا و اسرائیل کشته شده‌اند، در دست گرفت. پزشکیان در این بخش از سخنان خود گفت آمریکا و اسرائیل دانشمندان، مردان، زنان و کودکان ایرانی را «شهید و ترور» کرده‌اند و تأکید کرد برخی از این قربانیان کودکانی بی‌گناه بوده‌اند.

دفاع پزشکیان از موضع ایران درباره برنامه هسته‌ای

به گزارش پولیتیکو، پزشکیان بار دیگر موضع تهران را تکرار کرد که ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست، اما حق برخورداری از یک برنامه هسته‌ای غیرنظامی را برای خود محفوظ می‌داند.

این نشریه افزود که دونالد ترامپ این ادعای ایران را نپذیرفته و اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای ایران یکی از محورهای اصلی تنش میان تهران، واشنگتن و تل‌آویو بوده است.

پولیتیکو در ادامه نوشت که پزشکیان در سخنرانی خود تأکید کرد ایران باید قدرتمند باشد تا از تهدید شدن و به خطر افتادن آینده‌اش جلوگیری کند.

با وجود لحن تند بخش‌هایی از سخنرانی، پولیتیکو گزارش داد که پزشکیان در پایان سخنان خود بر باز بودن مسیر دیپلماسی تأکید کرد. رئیس‌جمهور ایران گفت تهران آماده گفت‌وگو، دیپلماسی و مذاکره است، اما حاضر نیست «زبان زور» را بپذیرد.

پولیتیکو این بخش از سخنان پزشکیان را مشابه موضعی دانست که ترامپ یک روز پیش از آن در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرده بود؛ جایی که رئیس‌جمهور آمریکا نیز از احتمال دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک با ایران سخن گفته بود.

به نوشته پولیتیکو، مقام‌های ایرانی و آمریکایی روز سه‌شنبه برای بررسی امکان پیشبرد مذاکرات دیدار کردند، اما این دیدار به گفته این نشریه نشانه‌ای از پیشرفت جدی در مسیر مذاکرات ایجاد نکرد.

پولیتیکو همچنین گزارش داد که ترامپ احتمال دستیابی به توافق با ایران را پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر مطرح کرده است.

پولیتیکو در بخش دیگری از گزارش خود نوشت که اسرائیل یکی از محورهای اصلی انتقادات پزشکیان در سخنرانی سازمان ملل بود.

به گزارش این نشریه، رئیس‌جمهور ایران اسرائیل را به ارتکاب «نسل‌کشی» در غزه متهم کرد و آمریکا و دیگر قدرت‌های خارجی را منشأ اصلی بی‌ثباتی در خاورمیانه دانست.

پزشکیان همچنین محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا را محکوم کرد و گفت مسائل منطقه باید توسط کشورهای منطقه حل‌وفصل شود.

او تأکید کرد که ایران خواهان همکاری با کشورهای همسایه است و روابط با قدرت‌های خارجی نباید به ابزاری برای تهدید کشورهای منطقه تبدیل شود.

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