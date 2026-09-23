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توافق نخست‌وزیر عراق و رئیس‌جمهور ترکیه در نیویورک/ پایان حضور عناصر مسلح خارجی در سنجار

۲ مهر ۱۴۰۵ - ۰۰:۲۴
کد مطلب: 1869362
توافق نخست‌وزیر عراق و رئیس‌جمهور ترکیه در نیویورک/ پایان حضور عناصر مسلح خارجی در سنجار

علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در جریان مذاکراتی درباره روابط راهبردی دو کشور، بر اعمال کامل حاکمیت دولت عراق در سنجار و پایان دادن به حضور عناصر مسلح خارجی ممنوعه توافق کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نخست‌وزیر عراق و رئیس‌جمهور ترکیه در جریان مذاکراتی که طی آن روابط راهبردی دو کشور از همه ابعاد مورد بررسی قرار گرفت، بر تعمیق همکاری‌های امنیتی میان بغداد و آنکارا توافق کردند.

در بیانیه مشترک دو کشور آمده است که نیروهای ترکیه اردوگاه «بعشیقه ـ زلیکان» را به‌تدریج و بر اساس سازوکار و جدول زمانی مورد توافق، به دولت فدرال عراق تحویل خواهند داد.

نخست‌وزیر عراق و رئیس‌جمهور ترکیه همچنین بر افزایش حجم تجارت و سرمایه‌گذاری دوجانبه، اجرای فوری توافق‌های امضاشده و تسریع در اجرای پروژه‌های راهبردی مشترک، به‌ویژه پروژه «جاده توسعه» توافق کردند.

دیدار الزیدی و اردوغان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک انجام شد.

گفتنی است، هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ در مقر این سازمان در نیویورک و با شعار «بازگرداندن اعتماد» آغاز به کار کرد.

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