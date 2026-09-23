اگر عربستان به دنبال تنش باشد، پاسخ ما کوبنده خواهد بود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد مفتاح، نخست‌وزیر یمن، در گفت‌وگویی اختصاصی با شبکه المسیره اعلام کرد که واقعیت موجود نشان می‌دهد امنیت دریانوردی در تنگه باب‌المندب کامل و مورد تهدید نیست.

وی تأکید کرد: اگر عربستان بر ادامه تنش اصرار داشته باشد، یمن نیز توان تشدید تنشی دردناک و کوبنده را در اختیار دارد.

مفتاح گفت: نظام پیشین یمن تابع و وابسته به خارج بود و قدرت‌های سلطه‌گر اجازه ندادند یمن به پیشرفت علمی، اقتصادی و ثبات سیاسی دست یابد.

وی افزود: این قدرت‌ها یمن را هدف گرفتند، زیرا معتقد بودند یمن از عوامل پیشرفت و تأثیرگذاری برخوردار است.

وی تصریح کرد: اگر نظام پیشین به دنبال استقلال یمن می‌رفت، مردم از آن حمایت می‌کردند، اما مشکل یمن در پذیرش وابستگی به خارج بود.

به گفته او، تحولات دهه‌های گذشته بدون نتیجه ماند و انقلاب ۲۱ سپتامبر ضرورتی برای پایان دادن به این وضعیت بود.

مفتاح تأکید کرد: عربستان خود را دشمن همه آرزوهای ملت‌های منطقه و در رأس آن‌ها ملت یمن قرار داده است.

او گفت: عربستان دهه‌ها تلاش کرد خواسته‌های خود را در یمن تحمیل کند و اکنون نیز در پی تجزیه یمن است.

به گفته وی، عربستان نمی‌پذیرد یمنی‌ها درباره سرنوشت خود تصمیم بگیرند و خواهان رابطه‌ای برابر با یمن نیست.

وی افزود: عربستان و پروژه صهیونیستی و همه ابزارهایشان بر سرنگونی انقلاب ۲۱ سپتامبر شرط بستند، اما شکست خوردند. نظام سعودی در پی رسیدن به دریای عرب از طریق خاک یمن است، اما ملت یمن با آگاهی و اراده خود، توطئه‌ها را ناکام گذاشته است.

مفتاح درباره وضعیت اقتصادی گفت: مناطق اشغالی یمن در نتیجه سیاست‌های عربستان با فقر، بحران‌های متعدد و گرانی بیشتر از مناطق آزاد روبه‌رو هستند.

وی افزود: ما با وجود جنگ اقتصادی گسترده‌تر از حملات نظامی، برای کاهش مشکلات معیشتی مردم برنامه و پروژه داریم.

وی تصریح کرد: یمن در بسیاری از محصولات کشاورزی به خودکفایی رسیده و در حال حرکت به سمت خودکفایی در محصولات دیگر است.

به گفته او، دشمنان در عرصه نظامی شکست خوردند و به جای آن، معیشت مردم را هدف گرفتند، اما دولت بر تولید و بهبود خدمات متمرکز است.

مفتاح گفت: دولت یمن در تلاش است صنایع را در داخل کشور مستقر کند و خدمات برق و بهداشت را بهبود بخشد.

وی افزود: یمن محیطی برای فرار سرمایه نیست، اما محاصره خارجی فشار بر تجار و سرمایه‌گذاران را افزایش داده است.

به گفته او، به‌زودی با اعمال پنجره واحد، فرآیند سرمایه‌گذاری تسهیل می‌شود.

وی تأکید کرد: دولت در تلاش است میان منافع تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و واردکنندگان با نیازهای جامعه توازن برقرار کند و صنعت پوشاک را در یمن بومی‌سازی نماید.

مفتاح در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به عرصه نظامی گفت: نیروهای مسلح یمن با اجرای اصل «محاصره در برابر محاصره» به دنبال شکستن محاصره ظالمانه علیه ملت یمن هستند.

وی تأکید کرد: یمن توانایی مقابله با تشدید تنش و تحمیل هزینه به عربستان را دارد و اگر دشمن بر ادامه تنش اصرار کند، پاسخ یمن دردناک و کوبنده خواهد بود.

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