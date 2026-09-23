به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هزینه اجاره نفتکش‌های غول‌پیکر در مسیرهای کشتیرانی میان خاورمیانه و آسیا در پی پیامدهای جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران از روزانه ۱.۲ میلیون دلار فراتر رفته است. موضوعی که فشار بر بازارهای جهانی انرژی را که با کمبود عرضه مواجه هستند، افزایش داده است.

روزنامه بریتانیایی فایننشال تایمز گزارش داده است که اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز در پی جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران که از اواخر فوریه گذشته آغاز شد، کشتی‌ها را مجبور کرده است مسیرهای خود را تغییر دهند و مسافت‌های بسیار طولانی‌تری را طی کنند. این وضعیت نیز به کاهش تعداد نفتکش‌های بزرگ در دسترس منجر شده است.

این روزنامه به نقل از شرکت کشتیرانی «بریمار» گزارش داد که هزینه حمل‌ونقل دریایی میان خاورمیانه و چین از اواخر آگوست گذشته برای نفتکش‌های غول‌پیکری که ظرفیت حمل حدود ۲ میلیون بشکه نفت دارند، دو برابر شده است.

همچنین هزینه اجاره همین نوع نفتکش‌ها در مسیر برزیل به چین تنها در هفته گذشته بیش از یک‌سوم افزایش یافته است.

پیش از آغاز جنگ علیه ایران، کمبود نفتکش‌ها هزینه حمل محموله‌های نفتی از خلیج فارس را در فوریه گذشته به رکورد روزانه ۱۲۰ هزار دلار رسانده بود. آماری که بر اساس داده‌های «بورس بالتیک» نهاد تخصصی ارزیابی نرخ‌های حمل‌ونقل دریایی، اعلام شده است.

افزایش حمل‌ونقل از مسیرهای دورتر

هزینه‌های حمل‌ونقل پس از آن افزایش یافت که پالایشگاه‌های آسیایی به دنبال کاهش عرضه نفت خاورمیانه، ناچار شدند منابع نفت خام خود را از مناطق دورتر تأمین کنند.

این موضوع باعث شده است نفتکش‌ها برای مدت طولانی‌تری در مسیر باقی بمانند و زمان بیشتری از ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل نفتی اشغال شود.

«مارتین راتس» تحلیلگر بانک مورگان استنلی به فایننشال تایمز گفت که پالایشگاه‌های هند نفت خام مورد نیاز خود را از برزیل، غرب آفریقا و دریای شمال خریداری می‌کنند. مسیرهایی که سفر دریایی در آنها بین ۳۰ تا ۴۰ روز طول می‌کشد.

افزایش شدید هزینه حمل نفت همچنین برخی پالایشگاه‌های آسیایی را وادار کرده است که با کاهش سودآوری، تولید خود را کاهش دهند.

این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که قیمت فرآورده‌های نفتی در سطح بی‌سابقه‌ای قرار گرفته است. به‌طوری که قیمت گازوئیل در سنگاپور حدود ۱۸۰ دلار در هر بشکه است و در آمریکا و اروپا از ۲۰۰ دلار در هر بشکه فراتر رفته است.

بر اساس برآوردهای شرکت کشتیرانی «کلارکسونز» که فایننشال تایمز به آن استناد کرده، حدود ۱۵ درصد از ناوگان جهانی نفتکش‌ها در تنگه هرمز در نزدیکی سواحل عمان، منتظر مانده‌اند.

این وضعیت باعث کاهش تعداد نفتکش‌های موجود در بازار و افزایش هزینه استفاده از آنها شده است.

افزایش استفاده از نفتکش‌ها

افزایش هزینه حمل نفت به سطوح بی‌سابقه، برخی شرکت‌های نفتی و کشتیرانی را به سمت گسترش ناوگان خود از طریق خرید و به‌کارگیری نفتکش‌های غول‌پیکر و کشتی‌های کوچک‌تر سوق داده است.

از جمله این کشتی‌ها، نفتکش‌های نوع «سوئزماکس» هستند که برای امکان عبور از کانال سوئز طراحی شده‌اند.

یکی از شرکت‌هایی که در حال افزایش ناوگان نفتکش‌های خود است، شرکت بزرگ سوئیسی «ترافیگورا» در حوزه تجارت کالاهای اساسی است. شرکتی که یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های جهان در زمینه جابه‌جایی نفت، فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی به شمار می‌رود.

ترافیگورا روز دوشنبه اعلام کرد که شرکت کشتیرانی «فولار» را راه‌اندازی کرده است. شرکتی که مالکیت و مدیریت ۱۴ نفتکش غول‌پیکر را بر عهده خواهد داشت.

این شرکت افزود قصد دارد پیش از عرضه سهام فولار در بورس نروژ در ماه آینده، بخشی از سهام این شرکت را به فروش برساند.

ترافیگورا اعلام کرد فولار در حال حاضر مدیریت ۶ نفتکش بسیار بزرگ حمل نفت خام را بر عهده دارد و سفارش ساخت ۸ نفتکش جدید از همین نوع را نیز ثبت کرده است. قرار است این نفتکش‌های جدید در فاصله سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ میلادی تحویل داده شوند.

شرکت‌های تجارت کالاهایی مانند ترافیگورا به‌طور سنتی برای جابه‌جایی نفت به اجاره نفتکش از مالکان مستقل کشتی‌ها متکی بوده‌اند. موضوعی که آنها را در برابر افزایش نرخ حمل‌ونقل دریایی در بازار آسیب‌پذیر کرده است.

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