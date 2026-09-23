تنش مذهبی و بحث مهاجرت در لیتوانی؛ از آتش زدن قرآن تا تهدید مسجد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه ملی لیتوانی(ال‌ارتی) گزارش داد که آتش زدن یک نسخه از قرآن در شهر «ویلنیوس» پایتخت کشور لیتوانی و حادثه‌ای در مقابل یک مسجد تاریخی متعلق به تاتارها در شهر «کائوناس» این کشور، بحث‌ها درباره مهاجرت و تنش‌های مذهبی در لیتوانی را تشدید کرده است.

ویدئویی که آتش زدن یک نسخه از قرآن در مرکز شهر ویلنیوس را نشان می‌دهد، در آخر هفته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد؛ با این حال، پلیس لیتوانی اعلام کرد که این حادثه در ۱۳ سپتامبر رخ داده است.

در شهر کائوناس نیز گروهی از موتورسواران سر خوک را مقابل مسجد آوردند، هنگام برگزاری نماز فریاد زدند و آواز خواندند و بنا بر گزارش‌ها، اعضای جامعه مسلمانان را تهدید کردند.

«الکساندراس بگانسکاس» مفتی کشور لیتوانی گفت که از تهدیدهایی مبنی بر به آتش کشیدن مسجد و آسیب رساندن به او و خانواده‌اش مطلع شده است.

این حوادث واکنش‌های سیاسی متفاوتی را به دنبال داشته است.

«توماس تومیلاس» نماینده پارلمان لیتوانی، برخی افراد را که نامشان را اعلام نکرد به تحریک اختلاف و ایجاد شکاف در جامعه متهم کرد.

در مقابل، «لوریناس کاسیوناس» رهبر حزب مخالف «اتحاد میهن» لیتوانی، خواستار کاهش قابل توجه سهمیه سالانه ورود کارگران خارجی به این کشور شد.

کاسیوناس پیشنهاد کرده است که سهمیه امسال از نزدیک به ۲۵ هزار نفر به حدود ۱۰ هزار نفر کاهش یابد. هرچند برای نیروهای دارای مهارت‌های تخصصی بالا استثناهایی در نظر گرفته شود.

او همچنین پیشنهاد کرده است که برای جذب نیروی کار بیشتر بر کشورهایی تمرکز شود که از نظر فرهنگی به لیتوانی نزدیک‌تر هستند.

«مارتیناس کاتلیناس» وزیر کشور لیتوانی، گفت که نظام فعلی سهمیه‌بندی کارگران خارجی، کارآمد نیست و لیتوانی در حال آماده‌سازی الگوی جدیدی برای سیاست مهاجرتی به این کشور است.

با این حال، «اینگا روگینینه» وزیر تأمین اجتماعی لیتوانی، دیدگاه متفاوتی دارد و می‌گوید که نظام فعلی سخت‌گیرانه است و به شکل مؤثر عمل می‌کند.

سهمیه ورود کارگران خارجی به لیتوانی برای سال جاری میلادی در اوایل سپتامبر تکمیل شد.

نمایندگان بخش اقتصادی و تجاری لیتوانی نیز هشدار داده‌اند که این کشور به یک سیاست مهاجرتی روشن و بلندمدت نیاز دارد.

سابقه چندصدساله مسلمانان در لیتوانی

تاتارهای لیتوانی که با نام «تاتارهای لیپکا» نیز شناخته می‌شوند از اواخر قرن چهاردهم میلادی در این منطقه سکونت داشته‌اند.

مسجد شهر کائوناس لیتوانی که جامعه تاتارها در فاصله میان دو جنگ جهانی آن را ساخت، بازتابی از حضور چندصدساله مسلمانان در این منطقه است.

این پیشینه تاریخی نشان می‌دهد که حضور مسلمانان در لیتوانی موضوعی جدید نیست و جامعه تاتارهای این کشور قرن‌هاست بخشی از بافت اجتماعی و تاریخی لیتوانی محسوب می‌شود.

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