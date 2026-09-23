به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ آیت‌الله محمدعلی جاودان استاد حوزه علمیه در پیامی ارتحال آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

فقدان آیت الله العظمی آقا سید موسی شبیری زنجانی ثلمه ای بزرگ به اسلام و حوزه‌های علمیه شیعه است که قابل جبران نیست.

ایشان فقیهی بزرگ و کم نظیر و استادی بزرگ در علوم اسلامی و دینی بود و شاگردان فراوانی تربیت کرد. همچنین در علم رجال که از مبانی فقه و علوم آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین است، کم.نظیر و بلکه بی‌نظیر بود.

این عالم بزرگ استوانه‌ای استوار برای حوزه‌های علمیه بود و می‌توانست مشکلات بزرگی را حل و فصل نماید و به همین خاطر در بسیاری از مسائل و مشکلات به ایشان امید می‌رفت که حلال مشکلات باشند.

خدای رحمان و رحیم ایشان را با ائمه هدی محشور کند که جزای زحمات او در علوم دینی باشد و از رحمتی که نصیب او می کند، ما را نیز برخوردار نماید.

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