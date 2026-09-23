نیروهای مسلح یمن در ارتفاعات «کهبوب» پیشروی کرد؛ فشار بر نیروهای همسو با عربستان در تعز

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با تشدید درگیری‌های نظامی میان نیروهای مسلح یمن و گروه‌های مسلح همسو با عربستان سعودی در جنوب استان تعز در غرب یمن و مقاومت شدید حزب «اصلاح» برای حفظ شهر «التُربه» که یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های این حزب در شمال و دروازه جنوبی شهر تعز به شمار می‌رود، نیروهای مسلح یمن موفق به ایجاد یک رخنه نظامی در جبهه «کهبوب» در غرب استان لحج و شمال تنگه باب‌المندب شده است.

منابع میدانی به روزنامه «الاخبار» لبنان گفتند که گروه‌های «العمالقه» وابسته به جریان سلفی به فرماندهی سرتیپ «حمدی شکری» پس از قرار گرفتن در معرض حملات گسترده از مواضع پیشرفته خود در جبهه کهبوب عقب‌نشینی کرده‌اند.

این منابع افزودند که گروه‌های العمالقه پس از آنکه ده‌ها نفر از نیروهایشان کشته و زخمی شدند، ترجیح دادند عقب‌نشینی کنند. آنها همچنین گفتند که این گروه‌ها برخلاف نیروهای وابسته به حزب اصلاح در جبهه‌های جنوب تعز از پشتیبانی هوایی عربستان برخوردار نشدند، در حالی که نیروهای مسلح یمن از حمایت قبایل کهبوب برخوردار بودند.

به گفته این منابع، این پیشروی نظامی مهم، دروازه شرقی تنگه باب‌المندب را در برابر تهدیدهای نظامی ایمن می‌کند. درگیری‌ها در این منطقه در فاصله ۳۵ کیلومتری تنگه باب‌المندب جریان داشت.

برخی ناظران نیز معتقدند که کنترل ارتفاعات کهبوب به بسته شدن یکی از مهم‌ترین جبهه‌های انحرافی، منجر می‌شود. جبهه‌ای که عربستان طی روزهای گذشته تلاش کرده بود آن را برای درگیر کردن نیروهای مسلح یمن ایجاد کند.

حملات هوایی عربستان پس از عقب‌نشینی العمالقه

پس از عقب‌نشینی نیروهای العمالقه، جنگنده‌های سعودی مجموعه‌ای از حملات هوایی شدید را علیه ارتفاعات کهبوب، شهر بندری المخا و مناطق ساحل غربی انجام دادند که به شهید و زخمی شدن غیرنظامیان یمنی منجر شد.

عربستان پیش از این صدها نیروی سلفی را از استان‌های «حضرموت» و «المهره» یمن به خطوط تماس در مناطق «المضاربه»، «کهبوب» و «رأس‌العاره» اعزام کرده بود، اما این نیروها خود را درگیر نبردهای شدیدی دیدند که در آنها نیروهای مسلح یمن از نظر تاکتیک‌های نظامی و تجربه رزمی دست بالا را داشت.

این تحولات همزمان با اعتراف برخی فرماندهان حزب اصلاح به انتقال نبرد به مرکز شهرستان «الشمایتین» و نزدیک شدن آن به شهر «التربه» رخ داد.

«عبدالعزیز المجیدی» رئیس ستاد محور تعز وابسته به حزب اصلاح از شدت گرفتن درگیری‌ها در مناطق «بنی‌عمر» و اطراف کوه «قرَفان» خبر داد. منطقه‌ای که یکی از مهم‌ترین مواضع راهبردی مشرف بر شهر التربه و مسیر اصلی تدارکاتی میان استان تعز و استان‌های لحج و عدن به شمار می‌رود.

این تحولات پس از آن رخ داد که حزب اصلاح بخش گسترده‌ای از منطقه راهبردی «جرداد» در نزدیکی مرکز شهرستان الشمایتین را از دست داد.

انصارالله در آستانه محاصره بخش‌های باقی‌مانده تعز

با وجود مقاومت شدید حزب اصلاح در جبهه الشمایتین و تلاش این حزب برای به تأخیر انداختن سقوط دروازه جنوبی استان تعز، وضعیت میدانی نشان می‌دهد که نیروهای مسلح یمن بر بیش از ۸۰ درصد از مساحت این استان که بیش از ۱۰ هزار کیلومتر مربع وسعت دارد، کنترل دارد.

در صورت کنترل شهر التربه، این شهر که مرکز بخش «الحجرَیه» محسوب می‌شود و این بخش شش شهرستان اصلی از جمله «الشمایتین»، «المواسط» و «المعافر» را دربر می‌گیرد و با استان‌های «إب»، «لحج» و «الضالع» مرز جغرافیایی دارد، نیروهای مسلح یمن عملاً حلقه محاصره بخش‌های باقی‌مانده استان تعز را تکمیل خواهد کرد.

نیروهای مسلح یمن پیش‌تر نیز در اطراف شهر «نخست» پیشروی کرده بود و توانسته بود که رشته‌کوه‌های «راسن» را به کنترل خود درآورد. منطقه‌ای که حدود ۲۵ کیلومتر با یکی از مهم‌ترین مسیرهای تدارکاتی نظامی میان تعز و عدن فاصله دارد.

یک منبع نظامی آگاه به «الاخبار» یمن گفت که نیروهای مسلح یمن به‌آرامی در حال پیشروی به سمت منطقه التربه هستند، زیرا این منطقه دارای مناطق مسکونی است.

به گفته این منبع، نیروهای مسلح یمن با همکاری ساکنان بخش الحجرَیه که التربه نیز تابع آن است، در حال حرکت به سمت تعیین تکلیف نهایی نبرد هستند.

این منبع افزود که نیروهای مسلح یمن، مرکز آموزشی نظامی «العفا» را در منطقه «الاصبحی» در نزدیکی شهر به کنترل خود درآورده است.

از سوی دیگر، «منذر الاصبحی» فعال سیاسی به ساکنان الشمایتین و دیگر ساکنان الحجرَیه اطمینان داد که نیروهای مسلح یمن، آنها را هدف قرار نمی‌دهند و تمرکز اصلی آنها بر نیروهایی است که عربستان سعودی به مناطق روستایی تعز، اعزام کرده است.

الاصبحی در گفت‌وگو با روزنامه «الاخبار» گفت که نبرد تعز را فرزندان این استان در صفوف نیروهای مسلح یمن، هدایت می‌کنند و هدف اصلی، بیرون راندن نیروهای دشمن سعودی از سرزمین خودشان است.

او همچنین اشاره کرد که رهبری سیاسی یمن برای افرادی که در صفوف این گروه‌ها، فریب خورده‌اند، عفو عمومی اعلام کرده است.

حمله نیروهای مسلح یمن در واکنش به حملات سعودی

در واکنش به حملات هوایی عربستان که زیرساخت‌ها و مراکز غیرنظامی را در شهر «المخا» و شهرستان‌های «التحیتا» و «المنیره» در جنوب استان الحدیده هدف قرار داد، نیروهای مسلح یمن عملیات نظامی گسترده‌ای را علیه اهدافی در جیزان و نجران در جنوب عربستان اجرا کردند.

منابع نظامی آگاه به «الاخبار» گفتند این عملیات که توسط یگان موشکی و نیروهای هوایی بدون سرنشین یمن انجام شد در چارچوب معادله بازدارندگی و پاسخ مستقیم به جنایت‌های هواپیماهای سعودی علیه غیرنظامیان یمنی صورت گرفته است.

به گفته این منابع، عملیات بازدارندگی تا زمان بی‌اثر شدن پایگاه‌های نظامی سعودی که هواپیماهای متجاوز از «خمیس مشیط» و «طائف» از آنها به پرواز درمی‌آیند، ادامه خواهد داشت و همزمان اهداف نظامی در جیزان و نجران نیز هدف قرار خواهند گرفت.

سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن، اعلام کرده بود که جنگنده‌های سعودی روز گذشته ۵۲ حمله هوایی با استفاده از جنگنده‌های «اف۱۵» و «تایفون» انجام داده‌اند که از دو پایگاه خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمده بودند.

او همچنین گفت حمله‌ای موشکی از جیزان انجام شده است.

به گفته سرتیپ یحیی سریع، این حملات استان‌های الحدیده، تعز، البیضاء، مأرب و صعده را هدف قرار داده و به شهید و زخمی شدن شماری از شهروندان یمنی از جمله زنان و کودکان و وارد شدن خسارت به تأسیسات غیرنظامی یمن، منجر شده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین اعلام کرد که هواپیمای شناسایی مسلح سعودی از نوع «وینگ لونگ ۲» که پدافند هوایی یمن اخیراً آن را سرنگون کرده بود در حال انجام مأموریت‌های خصمانه در آسمان المخا بوده و با استفاده از سلاح مناسب هدف قرار گرفته است.

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