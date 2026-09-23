به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ سرلشکر پاسدار علی عبداللهی رئیس ستادکل نیروهای مسلح در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به سخنرانی رئیس جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل نوشت:

«سخنان رئیس‌جمهور اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، صدای رسای ملت مبعوث‌شده و سربلند ایران بود. مردم شریف ما با دست دکتر پزشکیان، در برابر دیدگان جهانیان، به رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا سیلی زدند.

نیروهای مسلح، همنوا و همصدا با مردم و رئیس‌جمهور محترم اعلام می‌کنند: انتقام خون امام شهیدمان و کودکان میناب ادامه خواهد داشت و تا زمانی که آب، خاک و آسمان ایران تهدید شود، هیچ کشور متجاوز و هیچ‌یک از حامیان متجاوزان، امنیت نخواهند داشت.

وَمَا النَّصرُ إِلّا مِن عِندِ اللَّهِ العَزیزِ الحَکیمِ»

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