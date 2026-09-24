به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نظر می‌رسد تماس‌های آمریکا و ایران در نیویورک فرصتی ــ شاید آخرین فرصت ــ پیش از آن باشد که تشدید تنش غیرنظامی میان دو طرف به اوج خود برسد. وضعیتی که می‌تواند راه را برای گسترش یک رویارویی نظامی در منطقه باز کند.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان در شرایطی که میانجی‌ها به‌ویژه قطر و پاکستان، مدیریت کانال‌های ارتباطی و اعمال فشار برای جلوگیری از چنین انفجاری را بر عهده دارند، چین به‌عنوان طرفی با وزن بیشتر در پس‌زمینه این تحولات برجسته شده است. نقش پکن اگرچه در عرصه عمومی به اندازه میانجی‌گری قطر و پاکستان آشکار نبوده، اما صرفاً به انتقال پیام‌ها محدود نمی‌شود و چین از اهرم‌های سیاسی و اقتصادی برخوردار است که توان بیشتری برای تأثیرگذاری بر محاسبات طرف‌های درگیر به آن می‌دهد.

از همین رو، اتکا به چین به نظر می‌رسد بخشی اساسی از تلاش‌ها برای مهار تنش باشد. به‌ویژه در شرایطی که فضای مانور میان آمریکا و ایران هر روز محدودتر می‌شود.

اختلاف بر سر شروط آغاز مذاکره

با این حال، دور جدید تماس‌ها در نیویورک نشان داد که ایجاد یک کانال ارتباطی میان آمریکا و ایران، حتی اگر به‌صورت مستقیم باشد، برای انتقال دو طرف به مذاکرات واقعی کافی نیست. این دیدار نشان داد اختلاف اصلی اکنون حتی بر سر شرایط آغاز مذاکرات، متمرکز شده است.

ایران تنگه هرمز را به‌عنوان یک اهرم تضمین برای گرفتن امتیازهای اولیه از آمریکا از جمله رفع محاصره دریایی، پایان جنگ در همه جبهه‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران در نظر می‌گیرد.

در مقابل، آمریکا حاضر نیست که آزادی کشتیرانی را به این مطالبات مرتبط کند و همچنان فشار خود را در چندین مسیر ادامه می‌دهد. هرچند هم‌زمان به‌طور مستمر از آمادگی خود برای مذاکره سخن می‌گوید.

دیدار عراقچی با نمایندگان آمریکا در حاشیه مجمع عمومی

دور جدید تماس‌ها با دیدار «عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با «استیو ویتکاف» و «جرد کوشنر» نمایندگان آمریکا در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز شد.

بر اساس گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این دیدار به درخواست و اصرار طرف آمریکایی انجام شد و تهران نیز با آن موافقت کرد تا شروط خود را برای بازگشایی تنگه هرمز به واشنگتن اعلام کند.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، این نشست را ثمربخش توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد توافقی حاصل شود که بحران را به‌سرعت پایان دهد.

اما روایت ایران از این دیدار متفاوت بود. بر اساس این روایت، عراقچی به طرف آمریکایی اعلام کرد که بازگشایی تنگه هرمز مشروط به رفع فوری محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران و پایان جنگ در همه جبهه‌ها است.

«اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز بعداً توضیح داد که این دیدار در چارچوب تماس‌هایی انجام شده که پیش‌تر از طریق میانجی قطری در جریان بود و هدف آن تبادل پیام‌ها بوده است.

او گفت که مطالبات ایران شامل توقف اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و پذیرفتن روند کشتیرانی در تنگه هرمز بر اساس توافق ایران و عمان است.

هشدارهای ترامپ پس از دیدار

ترامپ پس از این دیدار بار دیگر ایران را تهدید کرد و گفت که آمریکا، ایران را از نظر اقتصادی و مالی منزوی کرده است.

وی، تحریم‌ها و محاصره اعمال‌شده علیه ایران را قوی‌ترین فشار توصیف کرد و به ادعای خود از رهبران ایران خواست پیش از آنکه دیر شود از فرصت موجود استفاده کنند.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین گفت که تهران تنها مدتی بسیار کوتاه برای رسیدن به توافق فرصت دارد و بحران ممکن است پیش یا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا پایان یابد.

ترامپ بار دیگر مدعی شد که کشورش اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.

وزارت امور خارجه آمریکا نیز اعلام کرد ترامپ در برابر طرف ایرانی، گزینه‌ای روشن قرار داده است و واشنگتن سناریویی را که در آن تهران درباره رفت‌وآمد کشتی‌ها در تنگه هرمز تصمیم‌گیری کند، نخواهد پذیرفت.

اختلافات همچنان پابرجاست

با وجود موج خوش‌بینی ابرازشده از سوی ترامپ، روزنامه عبری «اسرائیل هیوم» به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داد که مذاکرات به حداقل لازم برای ازسرگیری مذاکرات دست نیافته است.

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از یک مقام ایرانی اعلام کرد که اختلافات بسیاری همچنان میان دو طرف وجود دارد، هرچند دیپلماسی ادامه دارد.

یک مقام ارشد ایرانی نیز گفت که تهران در حال بررسی پاسخ آمریکا به پیشنهاد ایران برای پایان دادن به جنگ است.

تهران شروط خود را سخت‌تر می‌کند

این تحولات در حالی رخ داد که ایران شروط خود برای ورود به مرحله جدید مذاکرات را تشدید کرده است.

«محسن رضایی» دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که این کشور به آمریکا، پنج روز فرصت داده است تا پیش از بازگشایی تنگه هرمز، شروط ایران را اجرا کند.

او تنگه هرمز را ضمانت مذاکرات دانست و گفت که آمریکا ابتدا باید اعتمادسازی کند.

رضایی همچنین تأکید کرد که ایران به دیپلماسی گذشته، بازنخواهد گشت و تهران، مطالبات خود را به کشورهای میانجی اعلام کرده است.

واشنگتن: توافق به تلاش دشواری نیاز دارد

در مقابل، «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا بر آمادگی واشنگتن برای مذاکره تأکید کرد، اما گفت که دستیابی به توافق به تلاش سختی، نیاز خواهد داشت.

روبیو آنچه در نیویورک رخ داد را تا حد زیادی، تبادل دیدگاه‌ها و پیام‌ها توصیف کرد.

او از افشای جزئیات گفت‌وگوها خودداری کرد و گفت که ترامپ است که درباره مسیر جنگ تصمیم می‌گیرد. روبیو افزود که دولت آمریکا به دنبال راه‌حلی پایدار برای بحران است.

نتانیاهو در آستانه سخنرانی در نیویورک: وعده «غافلگیری»

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای سفری کوتاه به نیویورک رفت تا در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. در حالی که موضوع ایران در صدر برنامه‌های او قرار دارد و این سفر هم‌زمان با افزایش تنش میان واشنگتن و تهران و آمادگی تل‌آویو برای احتمال ازسرگیری رویارویی انجام می‌شود.

روزنامه «یدیعوت آحارونوت» به نقل از دستیاران نتانیاهو گزارش داد که سخنرانی او تمرکز زیادی بر ایران خواهد داشت و شامل غافلگیری‌هایی خواهد بود که ماهیت آنها مشخص نشده است.

هم‌زمان، شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی گزارش داد که نتانیاهو ارزیابی امنیتی جدیدی انجام داده است. در شرایطی که برآوردهای نظامی از احتمال وقوع رویارویی با ایران حکایت دارد. رویارویی‌ که ممکن است بر زمان خروج او از اراضی اشغالی برای شرکت در نشست مجمع عمومی تأثیر بگذارد.

این شبکه به نقل از یک افسر ارشد رژیم صهیونیستی گزارش داد که ارتش این رژیم برای سه سناریو آماده می‌شود. سناریوی اول، حمله موشکی ایران و سپس پاسخ گسترده رژیم صهیونیستی است. سناروی دوم، رویارویی فراگیر با حمایت آمریکا، می‌باشد. حمله هوایی مستقل رژیم صهیونیستی به عمق خاک ایران، آخرین سناریو است.

دشواری تبدیل دستاوردهای نظامی به دستاورد سیاسی

با وجود ادامه تمایل رژیم صهیونیستی برای ازسرگیری جنگ، روزنامه عبری «معاریو» نوشت که این رژیم با دشواری تبدیل دستاوردهای نظامی خود به دستاوردهای سیاسی، مواجه است. آن هم در شرایطی که تحولات در خاورمیانه، خلیج فارس و دریای مدیترانه ادامه دارد.

این روزنامه این دشواری را به نبود چشم‌انداز سیاسی و راهبردی در دولت رژیم صهیونیستی، مرتبط دانست و معتقد است که این رژیم به تحرک سیاسی‌ نیاز دارد که همگام با تحولات نظامی باشد و از انزوای رژیم صهیونیستی بکاهد.

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