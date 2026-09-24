به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پیامدهای بحران جهانی تأمین سوخت تنها به جایگاه‌های عرضه بنزین محدود نمی‌شود. میلیون‌ها خانواده آمریکایی به‌ویژه در شمال‌شرق این کشور با نزدیک شدن فصل زمستان، خود را برای جهش شدید هزینه گرمایش منازل آماده می‌کنند. چرا که قیمت نفت گرمایشی در پی اختلال در عرضه جهانی فرآورده‌های نفتی به سطوح بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.

افزایش ۶۶ درصدی قیمت نفت گرمایشی در نیویورک

به گزارش روزنامه وال‌استریت ژورنال، قیمت خرده‌فروشی نفت گرمایشی در ایالت نیویورک هفته گذشته به ۶ دلار و ۱۴ سنت برای هر گالن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۶۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

قیمت نفت گرمایشی معمولاً هم‌زمان با قیمت گازوئیل حرکت می‌کند. میانگین قیمت گازوئیل در سراسر آمریکا نیز دو هفته پیش برای نخستین بار از ۶ دلار برای هر گالن عبور کرد و پس از آن به بیش از ۶ دلار و ۵۰ سنت رسید.

حدود ۴.۸ میلیون خانوار آمریکایی از نفت گرمایشی استفاده می‌کنند که بیشتر آنها در ایالت‌های شمال‌شرقی آمریکا و بخش‌هایی از آلاسکا ساکن هستند. فصل گرمایش در این مناطق نیز معمولاً از ماه اکتبر آغاز می‌شود.

«کتی چایلدز» معاون شرکت «توکسیس-اورز» که در زمینه تأمین سوخت در ایالت «کنتیکت» آمریکا فعالیت می‌کند، می‌گوید هر خانه‌ای که از این نوع سوخت استفاده می‌کند، در طول زمستان حدود ۸۰۰ گالن مصرف دارد.

او گفت جنگ علیه ایران در زمانی آغاز شد که انتظار می‌رفت پیامدهای آن تا پایان فصل گرمایش قبلی برطرف شده باشد، اما بحران به جای کاهش، تشدید شده است. وضعیت کنونی، دشوار است.

هزینه گرمایش ممکن است به ۲۵۰۰ دلار برسد

«مارک وولف» مدیر اجرایی انجمن ملی مدیران کمک‌های انرژی آمریکا نیز برآورد خود از هزینه گرمایش خانوارهایی را که از نفت گرمایشی استفاده می‌کنند، افزایش داده است.

وولف انتظار دارد هزینه گرمایش این خانوارها در زمستان پیش‌رو نسبت به زمستان گذشته ۴۳ درصد افزایش یابد. این در حالی است که برآورد او چند هفته پیش از افزایش حدود ۳۱ درصدی هزینه‌ها حکایت داشت.

بر اساس برآورد جدید، یک خانواده آمریکایی که از نفت گرمایشی استفاده می‌کند ممکن است در زمستان آینده حدود ۲۵۰۰ دلار برای گرمایش هزینه کند. در حالی که این رقم در زمستان گذشته حدود ۱۷۴۹ دلار بوده است.

بازار نفت همچنان در وضعیت نامطمئن

وولف هشدار داده است که سطح عدم قطعیت همچنان بالاست. زیرا قیمت نفت با نوسانات شدیدی روبه‌روست و بسته به روند جنگ و اختلال‌هایی که در عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایجاد می‌شود، ممکن است افزایش یا کاهش پیدا کند.

او توضیح داد برخی خانوارها ممکن است مجبور نباشند کل قیمت لحظه‌ای بازار را پرداخت کنند، زیرا قراردادهای تأمین سوخت می‌توانند اثر افزایش قیمت‌ها را به تأخیر بیندازند یا از شدت آن بکاهند.

همچنین ممکن است زمستانی گرم‌تر تحت تأثیر پدیده ال‌نینو، مصرف سوخت و در نتیجه هزینه گرمایش را کاهش دهد.

پالایشگاه‌های آمریکا در تلاش برای جبران کمبود جهانی

پالایشگاه‌های آمریکایی با وجود فعالیت نزدیک به حداکثر ظرفیت خود برای جبران کمبود جهانی سوخت با دشواری مواجه هستند. این پالایشگاه‌ها نفت گرمایشی، گازوئیل، بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی را تولید می‌کنند.

بر اساس گزارش مؤسسه «اینوِرس اینتلیجنس ریسرچ»، ظرفیت پالایش حدود ۷ میلیون بشکه نفت در روز در خاورمیانه و روسیه آسیب دیده یا با محدودیت مواجه شده است. میزان این آسیب‌ها نیز بسته به حملات پهپادی و روند تعمیرات تغییر می‌کند.

«آل سالازار» مدیر تحقیقات این مؤسسه در این زمینه گفت که تعمیر خسارت‌های گسترده واردشده به پالایشگاه‌ها ممکن است شش تا هشت ماه زمان ببرد.

او افزود که حتی اگر درگیری‌های نظامی به‌زودی پایان یابد، بخش قابل‌توجهی از ظرفیت پالایشی آسیب‌دیده ممکن است تا سال آینده همچنان از مدار خارج باشد.

کاهش شدید ذخایر سوخت در شمال‌شرق آمریکا

محدودیت عرضه را می‌توان به‌وضوح در ذخایر فرآورده‌های نفتی منطقه «نیوانگلند» شامل گازوئیل و نفت گرمایشی، مشاهده کرد.

بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، این ذخایر به حدود ۲.۹ میلیون بشکه کاهش یافته است. در حالی که میانگین پنج‌ساله آن حدود ۴.۹ میلیون بشکه بوده است.

اگرچه افزایش قیمت سوخت سود قابل‌توجهی برای شرکت‌های پالایشی به همراه دارد، توزیع‌کنندگان نفت گرمایشی لزوماً از همان میزان سود برخوردار نمی‌شوند.

افزایش قیمت، هزینه توزیع‌کنندگان را هم بالا می‌برد

کتی چایلدز می‌گوید شرکت‌های توزیع معمولاً برای پوشش هزینه‌های خود از یک حاشیه سود ثابت بر اساس تعداد سنت به ازای هر گالن و نه درصدی از قیمت سوخت، استفاده می‌کنند. بنابراین افزایش قیمت‌ها به‌جای افزایش متناسب درآمد، فشار بیشتری بر این شرکت‌ها وارد می‌کند.

او توضیح داد افزایش قیمت سوخت، خطرات اعتباری، هزینه‌های استقراض و هزینه‌های عملیاتی را افزایش می‌دهد. هزینه‌هایی که حمل‌ونقل و گازوئیل مورد استفاده در عملیات توزیع را نیز شامل می‌شود.

چایلدز تأکید کرد شرکت‌های توزیع نیز تمایلی ندارند قیمت نهایی سوخت برای مشتریان افزایش پیدا کند.

خانوارهای کم‌درآمد بیشترین فشار را متحمل می‌شوند

افزایش قیمت‌ها به‌ویژه نگرانی‌هایی را درباره خانوارهای کم‌درآمد آمریکایی ایجاد کرده است. خانوارهایی که در طول زمستان نفت گرمایشی را در مقادیر محدود خریداری می‌کنند.

حداقل میزان معمول برای تحویل سوخت به دلیل هزینه‌های کامیون‌های حمل، حدود ۱۰۰ گالن است. این در حالی است که یکی از کمک‌هزینه‌های رایج انرژی تنها حدود ۵۰۰ دلار است. مبلغی که به گفته چایلدز دیگر حتی هزینه یک محموله سوخت گرمایشی را نیز به‌طور کامل پوشش نمی‌دهد.

نفت گرمایشی و گازوئیل از فرآورده‌های نفتی مشابه هستند، هرچند در برخی مواد افزودنی و روان‌کننده‌ها با یکدیگر تفاوت دارند.

نفت گرمایشی از مالیات‌های حمل‌ونقل اعمال‌شده بر گازوئیل معاف است، اما هزینه‌های اختصاصی توزیع را متحمل می‌شود. زیرا رانندگان باید برای پر کردن مخازن سوخت به منازل یا شرکت‌ها مراجعه کنند.

افزایش هزینه سایر روش‌های گرمایش

افزایش هزینه‌ها تنها خانوارهایی را که از نفت گرمایشی استفاده می‌کنند، تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.

بر اساس برآوردهای انجمن ملی مدیران کمک‌های انرژی آمریکا، خانوارهایی که از گاز طبیعی استفاده می‌کنند، ممکن است در زمستان امسال حدود ۵.۸ درصد بیشتر برای گرمایش هزینه کنند.

همچنین هزینه گرمایش با برق یا پروپان ممکن است در مقایسه با زمستان گذشته حدود ۹ درصد افزایش یابد.

با این حال، شدت این افزایش‌ها همچنان کمتر از رشد پیش‌بینی‌شده برای هزینه گرمایش با نفت گرمایشی است.

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