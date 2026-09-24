به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «عطاالله تارر» وزیر اطلاع‌رسانی پاکستان، بامداد امروز پنجشنبه اعلام کرد که کشورش در اقدامی که آن را دفاع از خود توصیف کرد، ۱۰ موضع را در داخل افغانستان هدف حملات دقیق قرار داده است. به گفته او، این مواضع برای ذخیره و پرتاب پهپادهایی مورد استفاده قرار می‌گرفتند که علیه اهدافی در پاکستان به کار می‌رفتند.

براساس گزارش شبکه الجزیره، این اعلام در شبکه اجتماعی «ایکس» و در تازه‌ترین دور تشدید تنش میان دو کشور همسایه منتشر شد. همزمان نیروی هوایی پاکستان امروز پنجشنبه نیز به حملات خود به شهرهای افغانستان ادامه داد. این وضعیت می‌تواند تلاش‌های کشورهای منطقه برای میانجی‌گری میان اسلام‌آباد و کابل را با خطر شکست مواجه کند.

پاکستان: ۸ پهپاد از خاک افغانستان پرتاب شد

مقام‌های پاکستانی پیش‌تر اعلام کرده بودند که نیروهای حکومت طالبان پس از آنکه نیروهای پاکستانی تلاش گروهی از افراد مسلح برای نفوذ از مرز را خنثی کردند، هشت پهپاد را به پرواز درآورده و مواضع مرزی پاکستان را هدف قرار داده‌اند.

عطاالله تارر گفت که سامانه‌های پدافند هوایی پاکستان روز چهارشنبه پهپادهایی را که از خاک افغانستان پرتاب شده بودند، شناسایی و پیش از رسیدن به اهدافشان، آنها را منهدم کردند.

وزیر اطلاع‌رسانی پاکستان در پیام خود تأکید کرد که اسلام‌آباد هیچ حمله‌ای را که از خاک افغانستان انجام شود چه از سوی گروه‌های تروریستی و چه از سوی حکومت طالبان، نمی‌پذیرد و تحمل نخواهد کرد.

حمله هوایی به قندهار

در همین حال، یک حمله هوایی پاکستان امروز پنجشنبه شهر قندهار در جنوب افغانستان را هدف قرار داد. شهری که از لحاظ تاریخی مقر اصلی رهبر گروه طالبان به شمار می‌رود. یکی از ساکنان شهر قندهار در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه این حمله را تأیید کرده است.

این شاهد عینی گفت: ابتدا صدای یک هواپیمای جت را شنیده و پس از آن صدای انفجاری شدید به گوش رسیده و آتش در مرکز شهر قندهار شعله‌ور شده است.

سازمان ملل متحد اعلام کرد که در پی حملات انجام‌شده در شرق افغانستان، دست‌کم سه غیرنظامی کشته شده‌اند. در مقابل، پاکستان مدعی شده است که این حملات به کشته شدن ۲۸ فرد مسلح منجر شده است.

حمله به شهرهای افغانستان؛ اقدامی کم‌سابقه

اگرچه منطقه مرزی میان پاکستان و افغانستان هر از گاهی شاهد چنین حملاتی بوده است، حملات هوایی به شهرهای افغانستان اتفاقی نادر محسوب می‌شود.

حکومت طالبان هنوز واکنش فوری خود را به آخرین حملات پاکستان در داخل افغانستان اعلام نکرده است. با این حال، «ذبیح‌الله مجاهد» سخنگوی حکومت طالبان، پیش‌تر حملات پاکستان به خاک افغانستان را محکوم کرده و آن را تکرار جنایت‌ها خوانده بود.

مجاهد همچنین مدعی شده بود که محافل نظامی پاکستان تلاش می‌کنند با هدف قرار دادن افغانستان، توجه‌ها را از ناکامی‌های امنیتی خود منحرف کنند.

سخنگوی حکومت طالبان در عین حال تأکید کرده است که کابل در زمان و مکان مناسب به حملات پاکستان پاسخ خواهد داد.

اتهام‌های متقابل میان اسلام‌آباد و کابل

شهرهای قندهار و کابل در جریان جنگی که در اواخر ماه فوریه گذشته میان افغانستان و پاکستان آغاز شد نیز هدف حملات قرار گرفتند. بر اساس گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، هفته‌ها تشدید درگیری و تبادل حملات در آن دوره به کشته شدن صدها غیرنظامی افغانستانی منجر شد.

توافق آتش‌بسی که در ماه مارس گذشته حاصل شد نیز نتوانست به یک راه‌حل پایدار میان دو کشور همسایه منجر شود. این در حالی است که چندین کشور تلاش‌هایی را برای میانجی‌گری میان اسلام‌آباد و کابل انجام داده‌اند.

طالبان و اسلام‌آباد یکدیگر را متهم می‌کنند

پاکستان، حکومت طالبان را متهم می‌کند که به اعضای گروه «تحریک طالبان پاکستان» یا طالبان پاکستان پناه داده است. گروهی که طی سال‌های گذشته حملاتی را علیه پاکستان انجام داده است.

مقام‌های حکومت طالبان، این اتهام را رد می‌کنند و در مقابل، پاکستان را متهم می‌کنند که خود میزبان گروه‌های مخالف حکومت طالبان است و حاکمیت افغانستان را رعایت نمی‌کند.

با ادامه حملات و افزایش اتهام‌های متقابل، تنش میان دو همسایه وارد مرحله‌ای حساس شده است. وضعیتی که همزمان با ادامه تلاش‌های منطقه‌ای برای میانجی‌گری، چشم‌انداز دستیابی به یک توافق پایدار میان اسلام‌آباد و کابل را تحت تأثیر قرار داده است.

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