به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پویش «زنگ مهر رضوی» روز چهارشنبه اول مهرماه ۱۴۰۵، همزمان با بازگشایی مدارس و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، با هدف ترویج فرهنگ و معارف رضوی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز کشور، به‌ویژه شهدای مظلوم میناب، در تعدادی از مدارس استان اجرا شد.



در جریان این مراسم، خادمیاران رضوی در جمع دانش‌آموزان و کادر آموزشی مدارس حضور یافتند و برنامه‌هایی از جمله تلاوت آیاتی از قرآن کریم، قرائت دسته‌جمعی صلوات خاصه حضرت امام رضا(ع)، گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز به ویژه شهدای دانش‌آموز میناب و توزیع متبرکات رضوی برگزار شد.



در شهر رشت، دبیرستان دخترانه شاهد شهید بهجت میزبان خادمیاران رضوی بود. در این برنامه، ضمن قرائت صلوات خاصه حضرت رضا(ع)، نمک متبرک حرم مطهر رضوی به دانش‌آموزان اهدا شد تا نخستین روزهای مهر با عطر و یاد بارگاه منور امام رضا(ع) همراه شود.



در شهرستان تالش نیز آیین «زنگ مهر رضوی» در دبیرستان حضرت زینب(س) برگزار شد و دانش‌آموزان، معلمان و خادمیاران رضوی، آغاز سال تحصیلی را با نام و یاد امام مهربانی‌ها و شهدای دانش‌آموز گرامی داشتند.



پویش «زنگ مهر رضوی» در شهرستان املش نیز در دبیرستان شبانه‌روزی عشایری فاطمیه اجرا شد. تقارن آغاز سال تحصیلی با روز زیارتی حضرت امام رضا(ع)، فرصتی برای پیوند فضای علم و آموزش با فرهنگ رضوی، ایمان و خدمت فراهم کرد.



در شهرستان آستانه‌اشرفیه نیز مدارس ابتدایی شهدای دهستان چهارده و دخترانه بوعلی شهر آستانه میزبان این پویش بودند. جشن آغاز سال تحصیلی، گرامیداشت هفته دفاع مقدس، تلاوت قرآن کریم و قرائت صلوات خاصه حضرت امام رضا(ع) از بخش‌های این برنامه بود.



این پویش همچنین با مشارکت خادمیاران و کانون‌های خدمت رضوی در مدارس شهرستان لنگرود برگزار شد تا «زنگ مهر» امسال در نقاط مختلف گیلان با نام و یاد حضرت رضا(ع) و شهدای دانش‌آموز طنین‌انداز شود.



پویش «زنگ مهر رضوی» با همراهی کانون‌های خدمت رضوی شهرستان‌های رشت، تالش، املش، آستانه‌اشرفیه و لنگرود برگزار شد و خادمیاران رضوی تلاش کردند در نخستین روزهای سال تحصیلی، پیام مهر، امید، معنویت و فرهنگ خدمت رضوی را در کنار دانش‌آموزان و فرهنگیان گیلانی به اشتراک بگذارند.



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