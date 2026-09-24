باید امکان دیدار با عمران خان فراهم شود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سناتور راجه ناصر عباس، رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان خواستار فراهم شدن امکان دیدار با عمران خان شد و گفت اگر فردی در پنجاب بدون کسب اجازه بازداشت شده باشد، باید آزاد شود.

وی در گفت‌وگو با خبرنگاران در پارلمان پاکستان اظهار کرد: ما همچنان می‌گوییم که باید امکان ملاقات ما با عمران خان فراهم شود. می‌خواهم به‌وضوح بگویم که هیچ پیامی برای دیدار با بنیان‌گذار حزب تحریک انصاف داده نشده است و اگر چنین پیامی به فردی داده شده، به ما منتقل نشده است.

راجه ناصر افزود: ما گفته‌ایم که امکان دیدار با بنیان‌گذار حزب تحریک انصاف را فراهم کنید؛ چراکه از طریق این دیدار می‌توان برای حل مشکلات پیش روی کشور اقدام کرد.

رهبر مخالفان در مجلس سنای پاکستان درباره بازداشت در پنجاب نیز گفت: اگر برای بازداشت فردی از رئیس مجلس اجازه گرفته شده باشد، این اقدام حمله به پارلمان است و اگر بدون اجازه بازداشت شده باشد، باید او را آزاد کنند.



...........

پایان پیام/ ۲۱۸