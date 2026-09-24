به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ امیر سرلشکر «امیر حاتمی»، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، طی پیامی در صفحات مجازی خود در شبکه‌های اجتماعی، ضمن قدردانی از سخنرانی مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اظهارات وی را صدای صلابت ملت مبعوث و شجاع ایران اسلامی خواند.

متن پیام فرمانده کل ارتش به شرح زیر است:

جناب آقای رئیس جمهور؛ دست مریزاد، صمیمانه سپاسگزاریم.

سخنرانی رئیس‌جمهوری محترم، صدای صلابت ملت مبعوث، شجاع و مقاوم ایران و تجلی انسجام اتحاد و هماهنگی همه ایران در برابر دشمن زورگو بود.

آقای پزشکیان حقانیت، اقتدار و اراده ایران اسلامی مقتدر و سربلند را برای دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی به جهانیان نشان داد.

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