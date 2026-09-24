به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نواف سلام نخست‌وزیر لبنان بر ضرورت عقب‌نشینی کامل اسرائیل از لبنان تاکید کرد و گفت سلاح و تصمیم گیری درباره جنگ و صلح باید منحصرا در دست دولت لبنان باشد.

به گزارش روسیا الیوم، سلام در حساب خود در شبکه اجتماعی «ایکس» با اشاره به دیدارهایش در نیویورک از جمله حضور در نشست ترامپ با سران کشورهای عربی و اسلامی نوشت، این دیدارها بر تشدید تلاش‌ها برای کاهش تنش و جلوگیری از کشیده شدن لبنان و منطقه به درگیری‌های بیشتر، تقویت روابط لبنان با کشورهای عربی، منطقه‌ای و بین‌المللی بر پایه احترام به حاکمیت، عدم مداخله و منافع مشترک، و گسترش همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و همچنین ایجاد ارتباطات منطقه‌ای، به‌ویژه در حوزه‌های انرژی، برق، حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها، متمرکز بود.

سلام افزود، در این دیدارها همچنین موضوع آماده‌سازی برای مرحله پس از پایان مأموریت «یونیفل» مورد بررسی قرار گرفت. از آنجا که مأموریت این نیروها در پایان سال جاری به پایان می‌رسد، ما به ادامه حضور بین‌المللی در جنوب برای انجام وظایف نظارت، گزارش‌دهی و ارتباطات نیاز داریم و نمی‌خواهیم پس از پایان مأموریت یونیفل، خلأیی ایجاد شود.

سلام افزود: می‌دانم که ایده‌هایی درباره تشکیل یک نیروی اروپایی، چه فرانسوی، ایتالیایی یا دیگر کشورها، مطرح شده است؛ اما موضع ما روشن است: ما می‌خواهیم هر نیروی بین‌المللی در جنوب لبنان تحت پوشش و چارچوب یک قطعنامه صادرشده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد فعالیت کند.

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