طالبان برای بستن مراکز شیعه کمر همت بسته است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی به خبرگزاری ابنا تأکید کردند که روز گذشته (چهارشنبه ۱ مهر) در ادامه روند تعطیلی مراکز شیعه از سوی طالبان، تعدادی از مراکز مهم شیعه در کابل، پایتخت افغانستان با تعطیلی و تعلیق مواجه شده است.

در ماه‌های اخیر، حکومت طالبان موج گسترده‌ای از تعطیلی و تصرف مراکز مذهبی، علمی و فرهنگی شیعیان در افغانستان را آغاز کرده است. این اقدامات که عمدتاً با ادعای وابستگی حزبی یا غصب زمین دولتی توجیه می‌شود، نگرانی‌های جدی درباره محدودیت آزادی‌های مذهبی و فرهنگی ایجاد کرده است.

شبکه تلویزیونی تمدن، مهم‌ترین و فعال‌ترین رسانه‌ی شیعیان افغانستان، در اواخر خرداد ۱۴۰۵ متوقف شد و تجهیزات آن توسط نیروهای طالبان از ساختمان شبکه منتقل گردید. حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص)، بزرگ‌ترین مرکز دینی شیعیان در کابل، در میانه شهریور ۱۴۰۵ محاصره و به‌طور کامل تخلیه شد. چند روز بعد، در ۲۵ شهریور، دانشگاه خاتم‌النبیین نیز با لغو جواز فعالیت از سوی وزارت تحصیلات عالی تعطیل گردید.

کمیسیون عالی شیعیان افغانستان که توسط خود حکومت ایجاد شده بود، مجتمع خاتم‌الانبیا(ص) و مصلی شهید مزاری در غرب کابل نیز در روزهای پایانی شهریور ۱۴۰۵ توسط نیروهای طالبان مسدود و مهر و موم شد. مسئولان این مجموعه بازداشت و ساختمان‌ها پلمپ گردیدند.

دیروز نیز در ادامه این روند، مسجد رسول اکرم(ص)، باشگاه ورزشی میوند و دفتر سید هاشم جوادی بلخابی در کابل بسته شدند.

این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی طالبان برای محدودسازی نهادهای شیعی افغانستان است و اعتراضات گسترده‌ای در میان جامعه شیعه این کشور برانگیخته است؛ حتی نماینده افغانستان در سازمان ملل در نشست ۱۰ روز پیش شورای امنیت درباره این کشور، از فشار بر شیعیان و دستگیری شخصیت‌های شیعه افغانستان به دست طالبان اظهار نگرانی کرده بود.

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