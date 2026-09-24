به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرتیپ حمید عبدالقادر عنتر، مشاور نخست وزیر یمن و نویسنده و پژوهشگر سیاسی، در پیامی صوتی به دومین نشست بین‌المللی «بعثت امت محمد»، ضمن قدردانی از برگزاری این نشست و حضور علما، اندیشمندان و فعالان فکری، یاد و خاطره سید علی خامنه‌ای و سید حسن نصرالله را گرامی داشت و گفت: آنان جان خود را در مسیر دفاع از امت اسلامی، مسلمانان و مقدسات تقدیم کردند.

وی با اشاره به آنچه «وحدت جبهه‌ها» می‌نامد، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران، یمن، حزب‌الله لبنان و گروه‌های حشدالشعبی و دیگر جریان‌های همسو، در چارچوب یک جبهه مشترک در حمایت از مسئله فلسطین و دفاع از مقدسات فعالیت می‌کنند. به گفته او، این جریان‌ها خود را متأثر از مکتب اهل‌بیت(ع) و فرهنگ عاشورا می‌دانند و مقابله با ظلم و دفاع از مقدسات را بخشی از وظیفه خود تلقی می‌کنند.

عنتر در ادامه با اشاره به جنگ میان اسرائیل و حماس، مدعی شد که بسیاری از کشورهای عربی و به‌ویژه برخی کشورهای حوزه خلیج فارس در حمایت عملی از مسئله فلسطین و مقاومت اقدام مؤثری انجام نداده‌اند. او همچنین از عادی‌سازی روابط برخی دولت‌های عربی با اسرائیل انتقاد کرد و مدعی شد که این کشورها به جای حمایت از فلسطین، در جهت منافع آمریکا و اسرائیل حرکت می‌کنند؛ ادعاهایی که بیانگر موضع سیاسی شخصی او در این موضوع است.

این مقام یمنی همچنین جمهوری اسلامی ایران، یمن، حزب‌الله و دیگر جریان‌های موسوم به «محور مقاومت» را جریان‌هایی توصیف کرد که به گفته او از «اسلام اصیل» و مقدسات دفاع می‌کنند. وی با تأکید بر نقش رهبری و فداکاری در این جبهه، اظهار داشت که اعضای آن به گفته او در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کرده و تنها خداوند را مرجع نهایی خود می‌دانند.

حمید عبدالقادر عنتر در پایان، با تأکید بر اهمیت وحدت میان جریان‌های همسو با مقاومت، اظهار داشت که از نگاه او آینده این جبهه با پیروزی همراه خواهد بود و این روند می‌تواند زمینه‌ساز تحقق «عدالت الهی» و گسترش صلح در جهان شود. او در پایان ضمن تشکر از برگزارکنندگان و حاضران در دومین نشست بین‌المللی «بعثت امت محمد»، برای آنان آرزوی موفقیت کرد.