به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انتشارات مؤسسه فرهنگی کوثر استانبول از اتمام ترجمه و آماده‌سازپی هفت جلد از دانشنامه سی‌جلدی «موسوعه معارف شیعه» به زبان ترکی استانبولی خبر داد. به گفته استاد عباس کاظمی، مدیر انتشارات مؤسسه کوثر، در گام نخست این پروژه، کتاب‌های «محمد رسول‌الله (ص)»، «امامت»، «امام علی (ع)»، «امام مهدی (عج)»، «خانواده»، «گفتمان سیاسی» و «نظام اقتصادی» ترجمه و مهیای چاپ شده‌اند و ترجمه سایر مجلدات این دانشنامه نیز به‌تدریج در دستور کار قرار دارد تا کل مجموعه در اختیار جامعه علمی و مخاطبان ترک‌زبان قرار گیرد.

این دانشنامه کلان که توسط «مؤسسه البیان للتواصل و التاصیل» و با همکاری پژوهشگران برجسته تدوین یافته، برآمده از ضرورتی تاریخی و معاصر است؛ چراکه در روزگار انفجار اطلاعات و بحران‌های هویتی و اخلاقی، مکتب اهل‌بیت (ع) با وجود ارائه راه‌حل‌های ژرف انسانی و قرآنی، همواره با مانع‌تراشی‌ها، تحریف‌ها و هجمه شبهات مواجه بوده است.

این مجموعه ۳۰ موضوعی با نگاهی متوازن به ابعاد گوناگون اعتقادی، اجتماعی، حقوقی و تمدنی، دیدگاه‌های اصیل شیعه را بدون ورود به مباحث پیچیده تخصصی و با زبانی علمی، روان و مستقل عرضه کرده است تا افزون بر آشناسازی پژوهشگران و مسلمانان غیرشیعه با حقیقت تشیع، بستری مستند و آموزشی برای تقویت آگاهی و هویت دینی نسل جوان فراهم سازد؛ از این‌رو نشر ترجمه آن گامی بنیادین در دسترسی بی‌واسطه مخاطبان ترکیه به آموزه‌های ناب عترت به شمار می‌آید.

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