بیانیه شدیداللحن نُجَباء در واکنش به همراهی دولت عراق با تصمیم آمریکا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پیام شدیداللحن شیخ ناظم السعیدی، در واکنش به همراهی دولت عراق با تصمیم آمریکا برای ممانعت از ورود پروازهای ایران بدین شرح است:

ما مخالفت قاطع خود را با ورود عراق به تصمیم ظالمانه دونالد ترامپ برای محاصره شیعیان علی بن ابی‌طالب (ع) اعلام می‌کنیم.

همچنین با اجرای دستورالعمل‌های صادرشده در فرودگاه‌ها برای جلوگیری از ورود زائرانی که به قصد زیارت عتبات مقدس می‌آیند، مخالفیم.

پاسخ‌گویی به خواسته‌های دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی و تن‌دادن به دیکته‌های آن، با ادعای عراق درباره حاکمیت و استقلال تصمیم سیاسی‌اش در تضاد کامل است.

آیا عراق به ایالتی وابسته تبدیل شده است که درخواست‌های سیاسی و اقتصادی را بدون هیچ قیدوشرطی اجابت می‌کند؟!

از نهادهای دینی، عشایر و صاحبان موکب‌های حسینی می‌خواهیم که در برابر این محاصره ظالمانه تحمیل‌شده بر ملت‌های مسلمان، یک‌صدا بایستند.

به گروه‌های سیاسی تأکید می‌کنیم که مشارکت در محاصره ملت‌های مسلمان، خطایی بزرگ است که باید ابعاد آن را درک کرد و آن را کوچک نشمرد.

نباید به شایعه‌پراکنانی گوش سپرد که ضرورت تسلیم و سر فرود آوردن در برابر فرعون این عصر را تبلیغ می‌کنند.

در پایان، به سخنی از امام رضا (ع) اشاره می‌کنیم: «در میان کسانی که مدعی مودّت ما اهل‌بیت‌اند، افرادی هستند که فتنه‌شان برای شیعیان ما از دجال سخت‌تر است.»

عرض کرد: به چه سبب؟ فرمود: «به‌سبب دوستی با دشمنان ما و دشمنی با دوستان ما.»

.............

پایان پیام