تأکید معاون سفارت ایران در افغانستان بر توسعه روابط تجاری دوکشور در سفر به قندهار

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز گذشته با اعلام این خبر در صفحه ایکس خود، تأکید کرد که عصر امروز با سید حسن مرتضوی، معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، در ولایت قندهار ملاقات داشته است.

مجاهد گفت که آقای مرتضوی به خاطر بحث روی موضوعات اقتصادی، اجتماعی و مسائل مشترک دو کشور به ولایت قندهار سفر کرده است.

سخنگوی طالبان افزود که معاون سفارت ایران در این دیدار تأکید کرده جمهوری اسلامی ایران با کشور برادر خود افغانستان روابط بهتری نسبت به گذشته ایجاد کرده است.

سید حسن مرتضوی در جریان سفر خود به قندهار علاوه بر دیدار با مجاهد، با حاجی محمد یوسف وفا، استاندار و سایر مسئولان محلی طالبان در این استان نیز ملاقات و گفت‌وگو کرد.

مرتضوی در این دیدارها بر ضرورت توسعه روابط تجاری و اقتصادی میان تهران و کابل تأکید کرد و آمادگی ایران را برای گسترش همکاری‌ها اعلام نمود.

معاون سفارت ایران گفت که جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار مردم افغانستان ایستاده و آماده کمک به آبادانی و توسعه این کشور است.

علی‌رضا حاجی‌زاده، سرکنسول ایران در قندهار، و مولوی عبدالشکور حقانی نیز در برخی از این نشست‌ها حضور داشتند و طرفین درباره تسهیل مبادلات تجاری و حل مشکلات ترانزیتی گفت‌وگو کردند.

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