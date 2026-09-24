به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی درگذشت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی از مراجع عظام تقلید و استادان مبرز حوزه علمیه قم، رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) و مدیرعامل بنیاد بین المللی عاشوراء پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام آیت الله محمدحسن اختری به شرح زیر است:

حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج سید جعفر شبیری زنجانی (دام عزه العالی)

سلام علیکم بما صبرتم؛

ارتحال عالم وارسته، دانشمند سترگ و فقیه اهل بیت عصمت و طهارت(ع) آیت‌الله العظمی آقای حاج سید موسی شبیری زنجانی (رضوان الله تعالی علیه) موجب تأثر و تأسف فراوان گردید.

این عالم ربانی، قریب نه دهه از عمر بابرکت خویش را در تعلّم و تعلیم معارف قرآن و عترت، تحقیق در تراث اسلامی، تألیف آثار برجسته، ارشاد ناس و تربیت طلاب علوم دینی سپری نمود.

دقت نظر و عمق علمی ایشان در مباحث فقهی، اصولی و رجالی زبانزد محافل حوزوی بود و هزاران مشتاق این علوم را پای کرسی درس او گرد می آورد.

همانگونه که از پیامبر اکرم(ص) نقل است که فرمود: «موتُ قبیلةٍ أیسرُ مِن موتِ عالِم»، بی شک این فقدان، ضایعه‌ای سنگین برای حوزه‌های علمیه و جامعهٔ مؤمنان است؛ اما امید داریم که آثار علمی و فضلای فراوانی که آن فقیه عالیقدر تربیت نمود، جای خالی او را پُر نموده و مسیر درخشان وی را ادامه دهند.

اینجانب اصالتًا از سوی خود و نیابتًا از طرف اعضای محترم شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) این ضایعه جبران ناپذیر را به پیشگاه حضرت ولیّ‌ عصر (ارواحنا له الفداء) و نیز به رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی، مراجع عظام تقلید، طلاب و روحانیون حوزه‌های علمیه، ملت قهرمان ایران – مخصوصاً مردم شهیدپرور قم و زنجان – و شاگردان، مقلّدان و بازماندگان آن فقید سعید ـ بویژه جنابعالی، آقازادگان آن فقیه عالیمقام و بیت شریف شبیری زنجانی ـ تسلیت عرض می‌کنم.

از درگاه الهی برای آن استاد معظم، علوّ درجات و همنشینی با اولیائش(ع) و برای جنابعالی و همه وابستگان، صبر و سلوان مسألت دارم.

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