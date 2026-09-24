به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علیا الیاسر، فعال رسانه‌ای عراق، در سخنانی در دومین کنفرانس بین‌المللی «بعثت امت محمد» تأکید کرد که مفهوم «امت مبعوثه» صرفاً یک مفهوم دینی و تاریخی نیست، بلکه مستقیماً با مسئولیت امت اسلامی در برابر تحولات و ظلم‌های پیرامون آن ارتباط دارد.

وی با استناد به آیه «قُلْ إِنَّمَا أَعِظُکُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ» گفت: قیام برای خدا به این معناست که انسان در برابر ظلم تماشاگر نباشد و یاری مظلوم را صرفاً وظیفه دیگران نداند. به گفته الیاسر، امت مبعوثه امتی است که بیدار می‌شود، مسئولیت خود را می‌شناسد و هنگامی که نیاز به موضع‌گیری وجود دارد، وارد عمل می‌شود.

این فعال رسانه‌ای عراقی با اشاره به تحولات منطقه اظهار داشت که از فلسطین تا لبنان، عراق و سوریه، جریان‌ها و ملت‌هایی در برابر اشغال، ظلم و تجاوز ایستادگی کرده‌اند و مسئله یاری مظلوم دیگر محدود به مرزهای جغرافیایی نیست. او تأکید کرد که مسلمانان با وجود تفاوت کشورها و ملت‌ها، عناصر مشترکی همچون قرآن، قبله، پیامبر(ص) و مسائل مشترک دارند و اختلاف مرزهای سیاسی نباید امت را به جزایری جدا از یکدیگر تبدیل کند.

الیاسر تصریح کرد که اگر انسانی در فلسطین مورد ظلم قرار می‌گیرد، مسئله او نباید صرفاً مسئله فلسطینیان تلقی شود و در صورت تجاوز به هر کشور اسلامی، اصل باید «یاری مظلوم و رد ظلم» باشد. وی در عین حال تأکید کرد که نهضت امت مبعوثه نباید به معنای ایجاد هرج‌ومرج، نفرت میان ملت‌ها یا تبدیل اختلافات مذهبی و سیاسی به درگیری داخلی باشد؛ بلکه وحدت امت باید بر اختلافات آن غلبه کند.

وی با اشاره به سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره نقش مردم در مواجهه با بحران‌ها گفت: قدرت امت اسلامی تنها در برخورداری از سلاح نیست، بلکه در آگاهی، اراده و احساس مسئولیت آن است. به گفته او، مسلمانان نباید اجازه دهند مرزهای سیاسی آنان را از مسائل مشترک جدا کند؛ زیرا ظلم با انتقال از کشوری به کشور دیگر، به امر عادلانه تبدیل نمی‌شود.

علیا الیاسر در پایان با تأکید بر اینکه «امت مبعوثه» امتی نیست که منتظر نجات از سوی دیگران بماند، گفت این امت باید خود آگاه شود، وحدتش را حفظ کند و با شیوه‌هایی که کرامت انسان و ثبات جامعه را حفظ می‌کند، به یاری مظلوم بشتابد. وی بعثت پیامبر اکرم(ص) را بعثتی برای ساختن امتی صاحب رسالت دانست و تأکید کرد: «امتِ آگاه به رسالت خود، تماشاگر تاریخ نمی‌ماند، بلکه در ساختن تاریخ حضور دارد.»

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