به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سراج‌الحق، سناتور و امیر سابق جماعت اسلامی پاکستان، در سخنانی با تأکید بر مفهوم «امت واحده» اظهار داشت: خداوند برای این امت وعده داده است که قرآن و دین خود را تا قیامت حفظ خواهد کرد و در طول تاریخ، همواره افرادی را برای پاسداری از دین و دفاع از آن برانگیخته است که حاضر به فدا کردن جان و تمام زندگی خود در این مسیر بوده‌اند.

وی آیت‌الله خامنه‌ای را از چهره‌های برجسته این جریان دانست و گفت: ایشان بخش بزرگی از زندگی خود را در مسیر وحدت امت، مقابله با استعمار و ایستادگی در برابر نظام‌های مخالف حاکمیت الهی سپری کرد و در نهایت آخرین قطره خون خود را نیز در این راه تقدیم کرد. به گفته سراج‌الحق، آیت‌الله خامنه‌ای تنها نام یک فرد نیست، بلکه نماد یک مبارزه طولانی برای دین، مقاومت، ایستادگی در برابر باطل و تلاش برای وحدت امت اسلامی است.

امیر سابق جماعت اسلامی پاکستان با اشاره به مسئله فلسطین افزود: تلاش‌های آیت‌الله خامنه‌ای برای حمایت از فلسطین و تقویت جریان مقاومت، به گفته او، موجب سازماندهی، تقویت توانمندی‌ها و افزایش روحیه مبارزان فلسطینی شد. وی تأکید کرد که فلسطینیان او را به‌عنوان رهبر، پشتیبان و «چتری» برای مقاومت در برابر آمریکا و رژیم اسرائیل می‌دانستند.

سراج‌الحق همچنین شهادت آیت‌الله خامنه‌ای را عامل ایجاد تحولی تازه در میان ملت ایران و تقویت وحدت دانست و گفت که این شهادت، به تعبیر او، «بعثت دوباره امت» را به همراه داشته است. وی با اشاره به الگوی کربلا و حضرت امام حسین(ع)، بر ضرورت ادامه تلاش برای وحدت امت اسلامی تأکید کرد.

وی با اشاره به روابط ایران و پاکستان اظهار داشت که مردم پاکستان خواهان تقویت هرچه بیشتر روابط دو کشور هستند و افزود: ایران و پاکستان در مقاطع دشوار از یکدیگر حمایت کرده‌اند و اکنون باید این همکاری به الگویی برای سراسر امت اسلامی تبدیل شود. سراج‌الحق تأکید کرد که شرایط کنونی، به گفته او، با اقدام یک کشور به‌تنهایی قابل مقابله نیست و تحقق این هدف را در گرو وحدت امت دانست.

او در پایان با استناد به آیه «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ» گفت اکنون نوبت دیگر مسلمانان است که برای جلوگیری از تفرقه و پراکندگی امت، از اختلافات، خودخواهی‌ها و حتی برخی خواسته‌های شخصی خود عبور کنند. سراج‌الحق همچنین با اشاره به دیدگاه علامه اقبال درباره ظرفیت ایران، خواستار ایفای نقش محوری ایران در نزدیک‌کردن ملت‌های عرب و عجم و تقویت وحدت جهان اسلام شد.

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