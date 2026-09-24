وحدت امت اسلامی، شرط مقابله با استکبار و آزادی قدس است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ عبدالله جبری، دبیرکل جنبش امت لبنان، در دومین نشست بین‌المللی «بعثت امت محمد» که به همت مجمع جهانی قادمون برگزار شد، با استناد به آیه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» بر ضرورت وحدت امت اسلامی و ایستادگی یکپارچه در برابر دشمنان تأکید کرد و گفت: خداوند از مسلمانان خواسته است با حفظ وحدت و صفی منسجم، در برابر ظلم و تجاوز ایستادگی کنند.

وی با اشاره به اهداف انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: از آغاز انقلاب، یکی از اهداف اصلی امام خمینی(ره) حمایت از فلسطین بود و جمله «امروز ایران و فردا فلسطین» بیانگر همین رویکرد بود. به گفته جبری، ملت ایران طی بیش از ۴۷ سال با وجود تحریم‌ها و فشارها، حمایت از فلسطین و قدس را ادامه داده است.

دبیرکل جنبش امت لبنان، امام خامنه‌ای را ادامه‌دهنده این مسیر در حمایت از آزادی فلسطین دانست و گفت در ادامه این روند، جریان‌های مختلف مقاومت از ایران تا عراق، سوریه، لبنان، فلسطین و یمن در قالب آنچه «محور مقاومت» خواند، در کنار یکدیگر قرار گرفتند.

وی افزود: آنچه دشمن تلاش می‌کرد «هلال شیعی» معرفی کند، در واقع از نگاه او «هلال مقاومت» است که از تهران تا بغداد، دمشق، بیروت و فلسطین امتداد یافته و یمن نیز در این مسیر نقش خود را ایفا کرده است.

شیخ عبدالله جبری با اشاره به تحولات و درگیری‌های اخیر منطقه گفت: این شرایط، امت اسلامی را بار دیگر متوجه مسئله فلسطین کرده و امروز مسیرهای حق و باطل، از نگاه وی، برای مردم روشن‌تر از گذشته شده است.

وی همچنین بر ضرورت افزایش آگاهی و شناخت امت اسلامی از ظرفیت‌ها، منابع و مقدسات سرزمین‌های اسلامی تأکید کرد و گفت مسلمانان باید بدانند که دارای یک رسالت و پروژه مشترک هستند و نباید در برابر آنچه وی «پروژه آمریکایی ـ اسرائیلی ـ غربی» خواند، تسلیم شوند.

جبری در پایان با تأکید بر اینکه امت اسلامی باید برای دستیابی به اهداف خود متحد و یکپارچه عمل کند، گفت مسلمانان باید دست‌کم زیر چتر انسانیت، اخلاق و آموزه‌های دین اسلام در کنار یکدیگر قرار گیرند و با فراهم کردن اسباب نصرت، به وعده الهی «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ» عمل کنند.

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