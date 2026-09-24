به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدعلی امانی، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا با اشاره به سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این حضور را در شرایطی که به گفته وی آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایجاد آشوب‌ها و بحران‌های جهان نقش دارند، اقدامی مهم در عرصه جنگ ادراکی و تقابل روایت‌ها دانست.

وی اظهار کرد: در عصر آشوب‌هایی که آمریکا و رژیم صهیونیستی مولد آن در جهان امروز هستند، سرنوشت منازعات بنیادین پیش از آنکه در میدان‌های باروت و آتش تعیین تکلیف شوند، در لایه‌های پنهان «جنگ ادراکی» رقم می‌خورند.

امانی با بیان اینکه جبهه استکبار طی دهه‌های گذشته از انحصار رسانه‌ای و شبکه‌های پیچیده تبلیغاتی برای اثرگذاری بر افکار عمومی استفاده کرده است، افزود: این جریان تلاش کرده با مهندسی معکوس حقیقت و تثبیت گزاره‌های جعلی علیه جمهوری اسلامی ایران، هویت ملی کشور را هدف قرار دهد، ایران را در عرصه بین‌المللی منزوی کند و ملت ایران را از حق روایت‌گری درباره واقعیت‌های خود محروم سازد.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی ادامه داد: در چنین شرایطی، تریبون مجمع عمومی سازمان ملل متحد صرفاً یک نشست دیپلماتیک نیست، بلکه به کانون تقابل روایت‌ها و بزنگاه رویارویی با هژمونی شناختی غرب تبدیل شده است.

وی با اشاره به سخنرانی رئیس‌جمهور در این مجمع گفت: نطق اخیر رئیس‌جمهور در این آوردگاه جهانی، مصداق یک کنش اعتقادی، تمدنی، هوشمندانه و دارای وزن راهبردی و گفتمانی بود.

امانی افزود: آنچه در نیویورک طنین‌انداز شد، صدایی برخاسته از عقبه‌ای ریشه‌دار بود که معادلات تحمیلی جریان سلطه را به چالش کشید. سخنرانی دکتر پزشکیان فراتر از قالب‌های متصلب و محافظه‌کارانه دیپلماسی کلاسیک، مستقیماً کانون فرماندهی و آنچه وی «ماشین جعل ادراک» دشمن می‌نامد را هدف قرار داد.

وی با بیان اینکه این سخنرانی در یکی از مقاطع مهم تاریخی انجام شد، اظهار کرد: این کلام شجاعانه پرده از استانداردهای دوگانه مدعیان نظم جهانی برداشت و چارچوب‌های تبلیغات ضدایرانی غرب را در برابر افکار عمومی جهان به چالش کشید.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، ترسیم تصویری جامع و چندبعدی از واقعیت ایران امروز را یکی از نقاط مهم این سخنرانی دانست و گفت: این تصویر در چند مؤلفه کلیدی و به‌صورت هم‌افزا ارائه شد؛ نخست، آگاهی عمیق نسبت به روندهای جهانی و تله‌های راهبردی حریف؛ دوم، اقتدار برآمده از اراده ملی؛ سوم، تسلیم‌ناپذیری در برابر فشار حداکثری دشمن و چهارم، مظلومیتی مقتدرانه که به گفته وی نشانه انفعال نیست، بلکه بیانگر حقانیت تاریخی ملتی متدین، متعهد و مقاوم است.

امانی ادامه داد: طرح همزمان این مؤلفه‌ها نشان داد که حق‌طلبی مردم ایران واکنشی صرفاً احساسی نیست، بلکه بر پایه عقلانیت انقلابی و پایبندی به اصول بنیادین انسانی استوار است.

وی با اشاره به نسبت میان دیپلماسی رسمی و گفتمان مقاومت گفت: این حضور و سخنرانی تأثیرگذار اثبات کرد که هرگاه دیپلماسی رسمی در بطن گفتمان مقاومت و در مجرای جهاد تبیین تبلور پیدا کند، می‌تواند به یک «پیروزی تمام‌عیار» در جنگ ترکیبی تبدیل شود.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی تصریح کرد: نطق رئیس‌جمهور کشورمان نشان داد که انحصار روایت‌گری دشمن مطلق نیست و می‌توان با زبانی مستدل، صلابتی تمدنی و موضعی تهاجمی، حصار سنگین امپراتوری دروغ را شکافت و صدای ملت ایران را به گوش نخبگان و افکار عمومی حقیقت‌جوی جهان رساند.

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