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آیت‌الله آملی لاریجانی:

مواضع صریح و انقلابی رئیس‌جمهور فریاد ملت مظلوم و مقتدر ایران بود

۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۱
کد مطلب: 1869598
مواضع صریح و انقلابی رئیس‌جمهور فریاد ملت مظلوم و مقتدر ایران بود

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور پیامی، ضمن تقدیر از مواضع رئیس‌جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل، نوشت: مواضع صریح، قاطع و انقلابی رئیس‌جمهوری از تریبون سازمان ملل و دفاع شجاعانه وی، از مقاومت در برابر جنایتکاران و مستکبران جهان، فریاد ملت مظلوم و مقتدر ایران اسلامی بود.

 به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  آیت‌الله آملی لاریجانی در واکنش به سخنرانی رئیس جمهور در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت:

مواضع صریح، قاطع و انقلابی رئیس‌جمهوری محترم از تریبون سازمان ملل و دفاع شجاعانه وی از مقاومت در برابر جنایتکاران و مستکبران عالم، فریاد ملت مظلوم و مقتدر ایران اسلامی بود.

پاسخ استوار و حکیمانه به یاوه‌گویی دشمنان، دیگربار نشان داد که نظام جمهوری اسلامی یکپارچه در برابر زیاده‌خواهی‌های نظام سلطه ایستاده است.

این پافشاری عزتمندانه بر اصول و ارزش‌های انقلاب شایسته تقدیر است.

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