آمریکا برای جبران خسارات جنگ علیه ایران به سراغ گورستان هواپیماهای خود رفت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از بیلد، آمریکا برای جبران کمبودهای ایجادشده در ناوگان سوخت‌رسان خود، شماری از هواپیماهای سوخت‌رسان «KC-135» را که در پایگاه دیوِس-مونثن در شهر توسان ایالت آریزونا نگهداری می‌شوند، از چرخه ذخیره خارج کرده و برای بازسازی و بازگشت به خدمت آماده می‌کند. گفته شده عمر برخی از این هواپیماها به ۶۰ تا ۸۰ سال می‌رسد.

این گزارش می‌افزاید ارتش آمریکا پیش از این، یک فروند هواپیمای سوخت‌رسان KC-135 را در یک حادثه هوایی از دست داده بود و پس از آن، پنج فروند دیگر از همین نوع هواپیما نیز در محل استقرار خود بر اثر حملات ایران آسیب دیدند. مجموع این خسارات، توان عملیاتی ناوگان سوخت‌رسانی هوایی آمریکا را تحت فشار قرار داده و واشنگتن را به بازگرداندن برخی هواپیماهای قدیمی به چرخه خدمت واداشته است.

«بیلد» این تحولات را نشانه‌ای از فرسایش بخشی از توان نظامی آمریکا دانسته و ادامه خسارات به تجهیزات و تسلیحات این کشور را عاملی برای طرح پرسش‌هایی درباره ظرفیت واشنگتن برای مواجهه با چالش‌های نظامی آینده عنوان کرده است.

پایگاه هوایی دیوِس-مونثن در ایالت آریزونا، یکی از بزرگ‌ترین مراکز جهان برای نگهداری، تعمیر و بازسازی هواپیماهای نظامی قدیمی یا مازاد آمریکا به شمار می‌رود. این مجموعه که تحت عنوان گروه نگهداری و بازسازی هواپیماهای ۳۰۹ فعالیت می‌کند، به دلیل صفوف گسترده هواپیماهای نظامی در منطقه بیابانی، به «گورستان هواپیماها» شهرت یافته است.

.............

پایان پیام