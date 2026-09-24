به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سیدعمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق، در دیدار با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر، ضمن تأکید بر عمق روابط دوجانبه میان عراق و مصر، روند رو به افزایش روابط دو کشور در عرصه‌های گوناگون در مرحله اخیر را اطمینان‌بخش دانست و ابراز امیدواری کرد که این روابط در چارچوب هم‌افزایی راهبردی دو کشور دوست و برادر بیش از پیش تقویت شود.

وی در این دیدار تأکید کرد که عراق در آستانه تحقق یک دستاور مهم حاکمیتی با پایان مأموریت نیروهای ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش در پایان ماه سپتامبر است.

رهبر جریان حکمت ملی عراق در ادامه خاطرنشان کرد که اقتصاد عراق توانایی عبور از بحران کنونی ناشی از تنش‌های منطقه‌ای را دارد و در پی برداشتن گام‌های اساسی در تقویت نظام اقتصادی متنوع مبتنی بر تحقق آمال ملت عراق و تأمین مؤلفه‌های اقتصادی لازم برای توسعه است.

در عرصه منطقه‌ای نیز حکیم بر اهمیت فاصله‌گرفتن از اقدامات تنش‌زایی که در سال جاری در منطقه حاکم بوده تأکید و خاطرنشان کرد که با زبان سلاح و خشونت نمی‌توان به راه‌حل‌های پایدار رسید.

وی افزود که پیش‌گرفتن منطق نظامی بر عرصه‌های گوناگون تأثیر منفی خواهد نهاد و این چیزی است که در بحران سیاسی کنونی به‌خصوص در عرصه انرژی شاهد آن هستیم.

رهبر جریان حکمت ملی عراق همچنین بر حمایت از تلاش‌های مصر در دفاع از حقوق ملت فلسطین و پایان‌دادن به ظلمی که در حق آنان می‌شود تأکید و از ابتکار عمل مصر برای بازسازی غزه تمجید کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که کشورهای عربی برای بازگشت امید به ملت‌های عربی دچار مشکلات متعدد دست در دست هم دهند و افزود که کشورهای عربی سرنوشتی مشترک دارند و هم‌بستگی آنها تنها راه برای خروج از وضعیت ملتهب کنونی در جهان است.

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