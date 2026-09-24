بازداشت یک روحانی شیعه در بحرین به اتهام خواندن مرثیه حضرت زهرا(س)

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پایگاه خبری «مرآة البحرین» در یادداشتی با اشاره به بازداشت شیخ جاسم حداد، خطیب بحرینی به اتهام خواندن مرثیه حضرت زهرا(س)، نوشت: این نخستین حکم ظالمانه علیه شهروند بحرینی نیست و نیازی به تحلیل عمیق ندارد تا مشخص شود دستگاه حاکم بحرین چگونه همه آنچه را که به شیعیان مربوط است را هدف می‌گیرد.

این رسانه تصریح کرد: دولت بحرین به خوبی می‌داند که میان شهروندان شیعه و هویت دینی آنان پیوندی عمیق وجود دارد و این پیوند در برپایی مراسم حسینی و کسانی که نماینده آن هستند، آشکار می‌شود.

مرآة البحرین نوشت: وقتی مرثیه حضرت زهرا(س) به موضوع محاکمه تبدیل می‌شود و خطیب دینی به متهم بدل می‌گردد، این پیام فقط به خود او مربوط نیست؛ بلکه به همه شیعیان می‌رساند که منبر، مراسم دینی و احساسات دینی آنان نیز هدف گرفته شده است.

این رسانه افزود: رژیم آل خلیفه با زندانی کردن یک روحانی، تنها جسم او را هدف نگرفته است. این رژیم می‌خواهد از زندان استفاده کند تا به مردم بگوید چه کارهای دینی مجاز و چه کارهایی ممنوع است و می‌خواهد مشخص کند چه کسی حق سخنرانی دارد، بر چه چیز می‌توان گریست و چه صدای دینی می‌تواند در جامعه شنیده شود.

مرآة البحرین خاطرنشان کرد: آنچه از طریق زنجیره اقدامات علیه علما، چهره‌ها و خطبای شیعه دنبال می‌شود، روشن است: ضربه زدن به جایگاه دینی آنان برای کاستن از کرامت و اعتبار معنوی‌شان نزد مردم. بر همین اساس، مسئله تنها به شیخ جاسم حداد محدود نمی‌شود و نمی‌توان آن را در یک اتهام قضایی خلاصه کرد.

این پایگاه خبری در پایان نوشت: اگر دولت بحرین می‌خواهد مردم را قانع کند که موضوع کاملاً حقوقی است، باید به این پرسش پاسخ دهد که چه چیزی باعث می‌شود میراث دینی و تاریخی بخش وسیعی از شهروندان به جرمی تبدیل شود که مجازات زندان دارد؟ چرا هر بار که موضوع به شعائر، خطبا یا نمادهای دینی شیعه می‌رسد، بازداشت‌ها تکرار می‌شود؟

وقتی منبر حسینی به فضایی تبدیل می‌شود که خطیب از آن می‌ترسد و خطیب از ترس زندان سخنانش را می‌سنجد، این تنظیم فعالیت دینی نیست؛ فشاری بر آزادی عمل دینی است.

حکم یک سال زندان برای شیخ جاسم الحداد، پایان ماجرا نیست؛ خودِ ماجراست. وقتی دستگاه حاکم بحرین تا این حد پیش می‌رود که حتی مرثیه حضرت زهرا(س) را تحمل نمی‌کند و به کسانی که اتهام توهین علیه خطیب را جعل می‌کنند، گوش می‌دهد و میدان می‌دهد، پرسش اصلی از خود حکم فراتر می‌رود. پرسش این است: برای شهروند شیعه چه فضایی باقی مانده تا دین خود را زندگی کند، شعائرش را به جا آورد و برای امامان و نمادهایش عزاداری کند، بدون آنکه بترسد منبرش او را به زندان برساند؟

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