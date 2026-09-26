به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری در مراسم گرامیداشت ارتحال آیت‌الله العظمی سیدموسی شبیری زنجانی که از سوی رهبر معظم انقلاب در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد، با اشاره به جایگاه علمی و اخلاقی این مرجع فقید، ایشان را عالمی عامل، فقیهی وارسته، محققی برجسته و الگویی در تقوا، زهد، تواضع و خدمت به اسلام و اهل‌بیت(ع) دانست.

وی با اشاره به دشواری تبیین ابعاد شخصیتی آیت‌الله شبیری زنجانی اظهار داشت: شخصیت علمی و اخلاقی این مرجع بزرگ به اندازه‌ای گسترده است که نمی‌توان در یک جلسه همه ابعاد آن را بیان کرد و لازم است در مجامع علمی، شخصیت، روش اجتهادی و سیره علمی و اخلاقی ایشان مورد بررسی و تبیین قرار گیرد.

آیت‌الله حسینی بوشهری با اشاره به جایگاه انسان در نظام آفرینش بر اساس آموزه‌های قرآن کریم افزود: قرآن کریم انسان را خلیفه خداوند، موجودی مورد تکریم و بهره‌مند از مواهب آسمان و زمین معرفی کرده است و این جایگاه نشان‌دهنده ظرفیت عظیم انسان برای رسیدن به کمال است.

وی ادامه داد: خداوند متعال به انسان استعدادهای فراوان و قدرت انتخاب و اختیار عطا کرده است؛ اما در وجود انسان غرایزی نیز قرار داده شده که اگر کنترل نشود، می‌تواند او را از مسیر کمال دور کند و به همین دلیل خداوند نیروی عقل را به عنوان حجت باطنی در اختیار انسان قرار داده است.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه عقل و انبیای الهی راهنمای انسان در مسیر کمال هستند، تصریح کرد: پس از پیامبران و ائمه معصومین(ع)، عالمان دین و فقیهان وظیفه هدایت جامعه و ترویج معارف قرآن و مکتب اهل‌بیت(ع) را بر عهده دارند.

وی با اشاره به جایگاه علما در دوران غیبت اظهار داشت: در عصر غیبت کبری، پرچمداری ترویج آموزه‌های قرآن، پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) بر عهده عالمان دین و مراجع تقلید است و آنان نشانه‌ای از پیامبر و امام معصوم و در مسیر هدایت جامعه هستند.

آیت‌الله حسینی بوشهری افزود: در روایات اسلامی برای جایگاه عالمان دین تعابیر بلندی بیان شده و از آنان به عنوان گرامی‌ترین بندگان خدا پس از پیامبران یاد شده است؛ چراکه آنان با دانش و تلاش خود در مسیر ارشاد و هدایت بندگان خدا گام برمی‌دارند.

وی با اشاره به ارتحال آیت‌الله شبیری زنجانی خاطرنشان کرد: گاهی تا زمانی که علما و بزرگان در میان ما حضور دارند، قدر آنان را آن‌گونه که باید نمی‌دانیم و پس از فقدان آنان تازه خلأ وجودی‌شان را احساس می‌کنیم؛ بنابراین باید از این فرصت برای شناخت روش و منش بزرگان و بهره‌گیری از میراث علمی و اخلاقی آنان استفاده کنیم.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به حضور طولانی آیت‌الله شبیری زنجانی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها گفت: این مرجع فقید سال‌ها در این حرم مطهر اقامه نماز جماعت داشتند و بسیاری از طلاب و مردم قم از محضر ایشان بهره‌مند بودند.

وی با اشاره به جایگاه علمی و حوزوی خاندان شبیری زنجانی بیان کرد: مرحوم آیت‌الله سیداحمد شبیری زنجانی، پدر این مرجع فقید نیز از عالمان برجسته عصر خود و مورد اعتماد بزرگان حوزه و امام خمینی(ره) بود و خانه ایشان محل مراجعه و گفت‌وگوی علما و بزرگان حوزه به شمار می‌رفت.

آیت‌الله حسینی بوشهری با اشاره به نبوغ و تواضع علمی آیت‌الله شبیری زنجانی گفت: ایشان در سنین جوانی به جایگاه علمی بالایی رسیده بود، اما تواضع و فروتنی اجازه نمی‌داد این جایگاه را وسیله‌ای برای مطرح کردن خود قرار دهد.

وی افزود: آیت‌الله شبیری زنجانی در محضر استادان بزرگی همچون آیت‌الله سیدصدرالدین صدر، آیت‌الله بروجردی و آیت‌الله محقق داماد در قم و همچنین آیات عظام سیدعبدالهادی شیرازی، سیدمحسن حکیم و سیدابوالقاسم خویی در نجف تحصیل کرد و از ظرفیت علمی حوزه‌های قم و نجف بهره برد.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به جایگاه علمی و آثار فقهی این مرجع فقید اظهار داشت: آثار علمی ایشان، از جمله مباحث گسترده و دقیق فقهی، نشان‌دهنده عمق تحقیقات و دقت نظر علمی ایشان است و روش اجتهادی آن مرحوم می‌تواند برای حوزه‌های علمیه الگو و موضوع پژوهش و بررسی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: حتی اگر تعداد شاگردان در برخی جلسات درس آیت‌الله شبیری زنجانی زیاد نبود، آن جلسات از نظر علمی و تحقیقی بسیار غنی بود و طلاب و فضلای حاضر در آن از دقت‌های علمی و روش اجتهادی ایشان بهره می‌بردند.

آیت‌الله حسینی بوشهری با اشاره به ارتباط علمی رهبر معظم انقلاب با آیت‌الله شبیری زنجانی گفت: رهبر معظم انقلاب نسبت به این مرجع فقید علاقه و احترام ویژه‌ای داشتند و درباره جایگاه علمی و شخصیتی ایشان سخنان ارزشمندی بیان کرده‌اند.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب درباره آیت‌الله شبیری زنجانی بر جامعیت ایشان در فنون استنباط، توجه به منابع اصیل و بررسی دقیق روایات تأکید داشته‌اند و این ویژگی‌ها نشان‌دهنده عمق علمی و روش تحقیقی آن مرحوم است.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اهتمام آیت‌الله شبیری زنجانی به منابع اصیل علمی گفت: ایشان برای بررسی یک روایت تنها به نقل‌های موجود در یک باب فقهی بسنده نمی‌کرد و سایر ابواب روایی را نیز بررسی می‌کرد تا به احاطه کامل‌تری نسبت به موضوع دست یابد؛ همچنین در تحقیقات خود به منابع خطی و نسخه‌های قدیمی مراجعه می‌کرد تا منبع اصلی را شناسایی کند.

وی با اشاره به ابعاد عبادی و اخلاقی آیت‌الله شبیری زنجانی خاطرنشان کرد: این مرجع فقید در کنار جایگاه علمی، زندگی ساده‌ای داشت، از تشریفات دور بود، با مردم ارتباطی صمیمی داشت و در گره‌گشایی از مشکلات آنان اهتمام می‌ورزید.

آیت‌الله حسینی بوشهری افزود: از خانواده ایشان نقل شده است که آیت‌الله شبیری زنجانی در زمان پوشیدن لباس احرام، تا پایان اعمال و خروج از احرام، خود را به گونه‌ای مقید می‌کرد که جز در موارد ضروری با کسی سخن نگوید و تمام توجه خود را متوجه عبادت و ارتباط با خداوند قرار دهد.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ میراث علمی این مرجع فقید گفت: باید روش اجتهادی، شیوه علمی، سیره اخلاقی و سبک زندگی آیت‌الله شبیری زنجانی در حوزه‌های علمیه مورد بررسی و آموزش قرار گیرد تا نسل‌های آینده نیز بتوانند از این میراث ارزشمند بهره‌مند شوند.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان ضمن قدردانی از حضور علما، مراجع، فضلا، طلاب و مردم در مراسم تشییع و بزرگداشت آیت‌الله شبیری زنجانی، اظهار داشت: حضور گسترده مردم و علما در این مراسم نشان‌دهنده جایگاه مرجعیت و علاقه مردم به علما و بزرگان دینی است.

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